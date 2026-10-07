Майкл Дуглас зробив відверте зізнання про дітей знаменитостей: "Мене це дратує"

Що сказав актор

Актор народився у родині голлівудської легенди Кірка Дугласа, який помер у 2020 році. Водночас Майкл переконаний, що дітей знаменитостей не варто автоматично знецінювати через їхнє походження.

"Непо-діти" - це неформальний термін для людей, які мають відомих батьків і завдяки сімейним зв’язкам можуть отримувати певні переваги у професійному середовищі.

За словами Дугласа, він не заперечує самого факту, що його дітям доступні можливості, яких може не бути в інших, однак вважає значення цього слова несправедливим.

"Цей термін має зневажливий відтінок, який мене справді дратує", - сказав актор.

Діти часто обирають шлях батьків

Дуглас також звернув увагу на те, що в інших професіях продовження сімейної справи сприймається значно спокійніше. На його думку, якщо батьки працюють у певній сфері, цілком природно, що їхні діти можуть обрати той самий шлях.

"В інших сферах батьки допомагають своїм дітям", - зазначив він, додавши, що в акторській професії людину, навпаки, можуть критикувати за те, що вона пішла шляхом батьків.

Дуглас вважає, що подібні подвійні стандарти особливо помітні в Голлівуді. При цьому він наголосив, що сам факт відомого прізвища не гарантує людині тривалої кар’єри.

Цю позицію поділяє і дружина актора Кетрін Зета-Джонс. Нещодавно вона також розкритикувала поняття "непо-діти", назвавши його "жахливим".

Кетрін Зета-Джонс з чоловіком (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Акторка наголосила, що діти знаменитостей не обирають сім’ю, у якій народжуються, і мають самостійно визначатися зі своїм майбутнім.

За її словами, їхні діти справді мають інтерес до акторства, а якби батьки не бачили в них відповідного таланту, то порадили б розглянути іншу професію.

Діти обрали акторський напрямок

Тим часом діти Майкла Дугласа та Кетрін Зета-Джонс уже почали робити перші кроки в індустрії. Їхній син Ділан Дуглас, якому 26 років, закінчив Університет Брауна у 2022 році та згодом отримав роль у трилері I Will Come to You.

Майкл Дуглас з сином (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

23-річна Керіс Дуглас також обрала акторський шлях. У липні вона дебютувала на сцені в позабродвейській постановці п’єси "Чайка".

Майкл Дуглас з донькою (фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Таким чином, діти голлівудського подружжя лише починають професійну кар’єру, а сам Майкл Дуглас закликає оцінювати їх передусім за власними досягненнями, а не за прізвищем батьків.