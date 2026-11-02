Марта Стюарт перепросила за скандальний костюм на Геловін: "Мені дуже шкода"

Як Марта Стюарт обурила мережу

У суботу, 31 жовтня, зірка поділилася знімком свого геловінського образу. На фото вона позувала в рваних джинсах, із гримом, який імітував бруд на обличчі, та тримала табличку з написом "Я голодна. Допоможіть мені".

За даними TMZ, у дописі Марта також рекламувала власні свічки. У підписі вона написала, що вони "ідеально підходять для Геловіну".

Образ викликав обурення в соцмережах. Після хвилі критики Стюарт видалила фотографію.



Як Марта Стюарт пояснила свій образ

У своїй заяві телезірка пояснила, що таким костюмом хотіла привернути увагу до проблеми бездомності. Водночас вона зізналася, що засмучена реакцією людей, яких образ міг образити.

"Мені дуже прикро, що мій костюм на Геловін образив людей, хоча це аж ніяк не було моїм наміром", - зазначила вона.

Вона також наголосила, що бездомність залишається однією з найбільших проблем і криз у США. За словами Стюарт, вона багато часу та зусиль приділяла підтримці благодійних організацій, які допомагають боротися з цією проблемою, і планує продовжувати таку діяльність.

Визнала помилку та перепросила

Пізніше Марта опублікувала ще одну заяву в Instagram, у якій визнала, що її попередніх слів було недостатньо.

"Важко визнати, коли ти справді облажався. Моя попередня заява була недостатньо вичерпною. Я знаю, що багато людей переживають фінансові труднощі. Носити такий костюм, як я, нетактовно і зовсім не смішно. Мені дуже шкода", - зазнчила вона.