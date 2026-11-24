У маєток принца Вільяма і Кейт Міддлтон вдерлися невідомі: двох затримали
Маєток принца Вільяма та Кейт Міддлтон у графстві Норфолк ледь не пограбували. Двоє чоловіків у масках проникли на територію резиденції Anmer Hall, після чого їх затримала поліція.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People.
Що сталося в маєтку Вільяма і Кейт
У понеділок, 23 листопада, до будинку Anmer Hall намагалися потрапити люди в масках. У поліції Норфолка заявили затримання двох підозрюваних.
"Минулої ночі двох чоловіків заарештували за підозрою у крадіжці зі зломом після інциденту в одному з маєтків на території Сандрінгемського маєтку", - повідомили правоохоронці.
За їхніми словами, виклик надійшов незадовго до 18:00 після повідомлення про підозрілу активність за вказаною адресою.
На місце прибули поліцейські. Для пошуку підозрюваних залучили спеціальні підрозділи, зокрема службових собак, дрони та гелікоптер.
Родини Вільяма і Кейт не було в резиденції на момент інциденту.
Що відомо про маєток Anmer Hall
Це заміська резиденція, що розташована на території королівського маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк, на сході Англії.
Десятикімнатний будинок став весільним подарунком для пари від покійної королеви Єлизавети II у 2011 році.
Вільям і Кейт використовують його для відпочинку, зокрема під час канікул і вихідних.
Раніше Anmer Hall був основним місцем проживання пари, але згодом вони переїхали ближче до Лондона. Нині їхньою головною резиденцією є Forest Lodge у Віндзорі.