Леся Нікітюк показала family look з підрослим сином

Милий family look

Мама та син одягнули однакові кофтинки в смужку, створивши милий family look.

Обличчя Оскара телеведуча традиційно не показує, однак на кадрах можна помітити, як хлопчик підріс. Леся також поділилася кумедними деталями їхнього повсякденного життя та розповіла, які фрази найчастіше звучать у них удома.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Серед них - прохання не бігти кудись, не розкидати речі та не чіпати те, що не призначене для дитячих рук. Маленький Оскар активно пізнає навколишній світ, а його мама щодня намагається встигати за його допитливістю.

Леся Нікітюк з Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Найпоширеніші фрази за день зараз: кака, не біжи туди, нашо ти йому хвоста крутиш, скоро будем спатки, не розкидай, сам-сам, це табуретка, а не машина", - з гумором розповіла Нікітюк.

Леся Нікітюк з Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк з Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Коли Лесі Нікітюк стала мамою

Леся Нікітюк уперше стала мамою 15 червня 2025 року. Про появу первістка Нікітюк повідомила своїм підписникам у соцмережах, опублікувавши перші кадри з малюком.

Відтоді знаменитість час від часу ділиться моментами материнства, однак обличчя сина не показує. Водночас Леся не приховує, як змінюються її будні після народження дитини та як підростає Оскар.

Зараз хлопчику вже більше року. У новій публікації Нікітюк показала, як вони разом проводять час у батьків телеведучої в Хмельницькому.

Леся Нікітюк з Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Нікітюк з Оскаром (фото: instagram.com/lesia_nikituk)