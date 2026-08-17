Кузьмі Скрябіну могло б виповнитися 58: як рідні та друзі вшанували музиканта

Наталія Могилевська

Однією з перших пам’ять Кузьми вшанувала співачка, яка багато років працювала з ним пліч-о-пліч. Артистка опублікувала архівні фотографії, на яких вони з музикантом усміхаються та проводять час разом.

"Сьогодні твій день, друже…" - лаконічно підписала світлини Могилевська.

Могилевська та Скрябін (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Барбара Кузьменко

До привітань приєдналася й донька музиканта. Вона поділилася зворушливим архівним кадром із дитинства. На фотографії Кузьма тримає маленьку Барбару на руках і усміхається.

Донька Скрябіна вшанувала його пам'ять (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Олексій Зволинський

Зворушливо висловився про артиста гітарист і менеджер гурту "Скрябін" Олексій Зволинський. Він опублікував кілька рідкісних кадрів із Кузьмою та звернувся до шанувальників музиканта.

"З днем народження Кузьми вас! Цей день тепер відчувається як свято для більшості із нас! Нехай у вас завжди знайдеться хвилинка послухати пісню Андрія! Дякуємо, що був! І досі тут є", - написав Зволинський.

Автори фільму "Кузьма. Страшно весело"

Про Кузьму згадали й автори документальної стрічки, яка нещодавно вийшла в український прокат. Фільм розповідає про життя, творчість і особистість музиканта через унікальні архівні кадри та спогади його близьких.

"З днем народження, Кузьма! Повні зали по Україні та всьому світу - для тебе", - зазначили творці фільму.

Що відомо про Андрія Кузьменка

Артист народився 17 серпня 1968 року в Самборі на Львівщині. У 1989 році він заснував гурт "Скрябін", який згодом став одним із найвідоміших українських музичних колективів.

Кузьма був не лише музикантом, а й телеведучим, продюсером та автором пісень. Його творчість і безпосередній стиль спілкування зробили артиста одним із найулюбленіших українських шоуменів.

Андрій загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Його автомобіль зіткнувся з молоковозом поблизу Кривого Рогу. Музикантові було 46 років.

Попри те, що від дня його смерті минуло понад 11 років, пісні Кузьми продовжують слухати мільйони українців, а його друзі, колеги та шанувальники щороку згадують артиста у день його народження.