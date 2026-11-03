У костюмі та з сигарою: Сильвестра Сталлоне помітили на зйомках "Короля Талси"

Як виглядав актор на зйомках

Сталлоне постав перед камерами папараці у сірому костюмі в тонку смужку. Комплект складався з двобортного піджака та прямих штанів зі стрілками. Під жакет актор одягнув білу сорочку й краватку насиченого винного відтінку.

Особливу увагу привертали деталі: чорні шкіряні туфлі на шнурівці, золотий перстень і металева брошка у формі зірок на лацкані. У нагрудній кишені виднілася бордова хустинка, поруч із якою актор тримав кубинську сигару.

Образ доповнювали зачесане назад волосся та борода з вусами. Завдяки поєднанню класичного крою й характерних аксесуарів Сталлоне мав вигляд справжнього представника мафіозного світу.

Сильвестр Сталлоне (фото: Getty Images)

Що відомо про фільм

У серіалі "Король Талси" актор втілює Двайта Манфреді на прізвисько Генерал - впливового нью-йоркського мафіозі, який після 25 років за ґратами намагається повернути собі місце у злочинному світі. Однак замість повернення до колишніх справ бос відправляє його до Талси в штаті Оклахома.

Опинившись у незнайомому місті, герой починає формувати власне угруповання та поступово вибудовує кримінальний бізнес. Його нове оточення, несподівані союзи й боротьба за вплив стають основою сюжету.

Сильвестр Сталлоне не лише виконує головну роль, а й долучився до створення проєкту як виконавчий продюсер. Найбільше він відомий за образами боксера Роккі Бальбоа у франшизі "Роккі" та колишнього військового Джона Рембо в однойменній серії фільмів.

Сталлоне не лише зіграв головного героя "Роккі", а й самостійно написав сценарій до стрічки, яка вийшла у 1976 році та отримала три премії "Оскар", зокрема за найкращий фільм.

Також за роль у фільмі "Крід" він отримав номінації на премії "Оскар", BAFTA та "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".