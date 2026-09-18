У костюмі та з медалями: принц Гаррі з'явився на публіці після повернення до Великої Британії

Для вечора герцог Сассекський обрав класичний чорний костюм із метеликом. До образу він додав військові медалі та відзнаку Knight Commander.

Під час заходу журналісти запитали Гаррі, як він почувається після повернення на батьківщину. Принц усміхнувся й коротко відповів: "Добре. Добре повернутися на британську землю".

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

На події Гаррі з'явився без Меган Маркл. За даними британських медіа, герцогиня залишилася в родинному будинку в Котсуолдсі разом із дітьми - Арчі та Лілібет.

Invictus Spirit Gala Dinner пов'язаний з Invictus Games - міжнародним спортивним проєктом для поранених, травмованих і хворих військовослужбовців та ветеранів, який Гаррі заснував у 2014 році.