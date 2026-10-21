Королева Камілла одягнула улюблену тіару Єлизавети II на урочистий вечір у Великій Британії

Королева Камілла у тіарі

Особливу увагу привернула королева Камілла, яка обрала для події елегантний синій образ і одну з найвідоміших прикрас британської королівської скарбниці - тіару "Дівчата Великої Британії та Ірландії".

Ця коштовність має особливе значення для королівської родини, адже була однією з найулюбленіших тіар Єлизавети II. Покійна королева неодноразово з’являлася в ній на офіційних заходах протягом свого 70-річного правління.

Історія прикраси почалася 1893 року. Тоді організація "Дівчата Великої Британії та Ірландії" подарувала тіару принцесі Марії Текській з нагоди її весілля з герцогом Йоркським.

Султан Омана, король Чарльз, королева Камілла (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Спочатку тіару декорували перлами, проте пізніше королева Марія розпорядилася замінити їх діамантами. Прикраса вирізняється характерними фестончастими елементами та мотивами геральдичних лілій. Її особливість полягає і в універсальності: тіару можна трансформувати в кольє.

Згодом коштовність перейшла у спадок до Єлизавети II. У 1947 році королева Марія подарувала її онучці на весілля з принцом Філіпом. Єлизавета настільки цінувала прикрасу, що називала її "бабусиною тіарою".

Королева Камілла (фото: Getty Images)

Камілла доповнила вечірній образ діамантовим кольє та довгими сережками, які гармоніювали з тіарою. Серед королівських відзнак на її вбранні також був орден Королівської родини короля Чарльза III.

Вибір тіари нагадав про багаторічну історію королівських коштовностей, які передаються між поколіннями та залишаються важливою частиною офіційного гардероба британської монархії.