Книги змінюють світогляд: Дуа Ліпа відкрила літературний фестиваль у Лондоні

Що відомо про фестиваль

Ініціативу реалізували спільно з книжковим клубом Service95 Book Club, заснованим Дуа Ліпою, а візуальне оформлення створила ілюстраторка й аніматорка Рама Дуваджі (Rama Duwaji).

Головна ідея кампанії - нагадати, що цінність книжок полягає не лише в історіях, які вони розповідають, а й у можливості подивитися на звичні речі під іншим кутом.

У посланні, присвяченому фестивалю, йдеться про те, що література допомагає побачити світ очима інших людей, уявити себе на їхньому місці та зрозуміти інший досвід.

"Цінність книжки - у тому, що завдяки їй ми починаємо бачити світ інакше", - така думка стала основою кампанії.

Дуа Ліпа стане кураторкою фестивалю літератури

London Literature Festival триватиме з 21 жовтня до 1 листопада 2026 року. Це вже 19-й фестиваль, присвячений літературі та усному слову, який цьогоріч відбувається в межах святкування 75-річчя культурного центру.

Зокрема, 24 жовтня Дуа Ліпа поспілкується з британською письменницею Зеді Сміт про її дебютний роман "Білі зуби". Наступного дня співачка зустрінеться з легендарною музиканткою та письменницею Патті Сміт, яка представить мемуари Bread of Angels.

Дуа Ліпа заснувала Service95 Book Club у 2023 році. У межах проєкту вона щомісяця обирає книжку, якою захоплюється та записує подкасти з її автором. Через цей клуб артистка прагне знайомити читачів із різними культурами, поглядами та історіями.