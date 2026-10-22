Книги змінюють світогляд: Дуа Ліпа відкрила літературний фестиваль у Лондоні

Британська співачка Дуа Ліпа долучилася до відкриття Лондонського літературного фестивалю London Literature Festival 2026, який цього року проходить під її кураторством.

Як повідомляє Wave RBC.UA, напередодні старту події на знаменитому рекламному екрані Piccadilly Lights у Лондоні з’явилося спеціальне послання артистки про те, як читання допомагає людям краще розуміти світ і одне одного.

Що відомо про фестиваль

Ініціативу реалізували спільно з книжковим клубом Service95 Book Club, заснованим Дуа Ліпою, а візуальне оформлення створила ілюстраторка й аніматорка Рама Дуваджі (Rama Duwaji).

Головна ідея кампанії - нагадати, що цінність книжок полягає не лише в історіях, які вони розповідають, а й у можливості подивитися на звичні речі під іншим кутом.

У посланні, присвяченому фестивалю, йдеться про те, що література допомагає побачити світ очима інших людей, уявити себе на їхньому місці та зрозуміти інший досвід.

"Цінність книжки - у тому, що завдяки їй ми починаємо бачити світ інакше", - така думка стала основою кампанії.

Дуа Ліпа стане кураторкою фестивалю літератури

London Literature Festival триватиме з 21 жовтня до 1 листопада 2026 року. Це вже 19-й фестиваль, присвячений літературі та усному слову, який цьогоріч відбувається в межах святкування 75-річчя культурного центру.

Зокрема, 24 жовтня Дуа Ліпа поспілкується з британською письменницею Зеді Сміт про її дебютний роман "Білі зуби". Наступного дня співачка зустрінеться з легендарною музиканткою та письменницею Патті Сміт, яка представить мемуари Bread of Angels.

Дуа Ліпа заснувала Service95 Book Club у 2023 році. У межах проєкту вона щомісяця обирає книжку, якою захоплюється та записує подкасти з її автором. Через цей клуб артистка прагне знайомити читачів із різними культурами, поглядами та історіями.