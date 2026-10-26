Кім Кардашян вийшла на червону доріжку в ефектній леопардовій сукні від Yves Saint Laurent

Ефектний леопардовий образ

Довге вбрання з леопардовим візерунком мало відкриті плечі, корсетний верх і глибоке декольте у формі серця. Центральним акцентом стала чорна шнурівка, що проходила передньою частиною сукні від грудей до стегон і завершувалася декоративними китицями.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Обтисла модель підкреслювала фігуру Кардаш'ян, а розкльошений поділ формував характерну лінію "русалка". Водночас анімалістичний принт надавав образу виразності, а корсетні деталі додавали йому драматичного настрою.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Окрему увагу Кім приділила стилізації вбрання. До сукні вона додала напівпрозору накидку в тон, яку спочатку залишила на плечах, а згодом підняла над головою.

Позуючи перед камерами, знаменитість розправляла легку тканину руками, демонструючи її об’єм і створюючи ефектну композицію на червоній доріжці.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ завершили чорні гостроносі туфлі на високих підборах. Волосся Кардашян зібрала у високий гладкий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на довгих віях і помаді нюдового відтінку.

Кім Кардашян не боїться експериментувати з модою та регулярно обирає для публічних виходів яскраві та сміливі образи.

Знаменитість любить підкреслювати силует за допомогою корсетів, суконь і виразних вирізів, а також робить ставку на фактурні тканини, незвичні деталі й ефектні аксесуари.

Її виходи нерідко нагадують справжні модні перформанси, у яких важливу роль відіграє не лише саме вбрання, а й спосіб його подачі. Поява в Римі у вінтажній леопардовій сукні Yves Saint Laurent із драматичною накидкою стала ще одним підтвердженням того, що Кардашян віддає перевагу образам із характером.

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)