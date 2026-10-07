Кім Кардаш’ян показала сімейну подорож Азією: фото біля Великої китайської стіни

Вишукані образи

Для поїздки Кім обрала довгу сукню з вирізом халтер і декоративним принтом у насичених синіх та землистих відтінках. Образ нагадував традиційні східноазійські мотиви.

Кріс Дженнер також підтримала атмосферу подорожі. Вона постала у приталеній сукні, стилізованій під традиційний китайський чонсам, із синьо-помаранчевим квітковим візерунком. Хлої своєю чергою обрала стриманіший образ - чорну сукню до колін і білі кросівки.

Кім Кардаш’ян із сестрою Хлої та мамою Кріс Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner)

Кім Кардаш’ян із сестрою Хлої та мамою Кріс Дженнер (фото: instagram.com/krisjenner)

На фотографіях родина позувала біля Великої китайської стіни, а також з традиційними паперовими парасольками.

Кім Кардаш’ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поїздка до Китаю стала частиною масштабної сімейної подорожі Східною Азією.

Схоже, цього разу родина Кардаш’ян-Дженнер вирішила поєднати насичену подорож Азією з часом, проведеним разом, а наймолодші представниці сімейства стали головними героїнями багатьох кадрів.