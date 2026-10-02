Кейт Міддлтон розповіла про домашні обов'язки з принцом Вільямом: "Працюємо в парі"

Як вони ділять домашній побут

Під час зустрічі з відвідувачами щотижневого обіду в Pulborough Village Hall розмова зайшла про повсякденне життя та домашні справи. Кейт зізналася, що їй подобається мити посуд.

"Я люблю мити посуд. Справді люблю", - сказала принцеса, на що один із гостей жартома відреагував: "О, чудово, у нас є волонтерка!"

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Коли Кейт запитали, чи допомагає їй чоловік, вона пояснила, що Вільям бере на себе іншу частину роботи - витирає посуд. За словами принцеси, вони добре доповнюють одне одного, а до виконання домашніх справ залучають і дітей.

"Він витирає посуд. Ми чудово працюємо в парі. А ще залучаємо до цього дітей", - розповіла вона.

Кейт і Вільям виховують трьох дітей: 13-річного принца Джорджа, 11-річну принцесу Шарлотту та 8-річного принца Луї. Таким чином, навіть звичайне миття посуду в родині принца та принцеси Уельських перетворюється на спільну сімейну справу.

Під час цього ж візиту Кейт поспілкувалася з місцевими жителями та волонтерами, а також супроводжувала 94-річну Стеллу Дрюетт до обіду.