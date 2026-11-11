Кендалл Дженнер і Джейкоб Елорді влаштували романтичне побачення в Нью-Йорку

Осіння прогулянка пари

У неділю, 8 листопада, пару помітили в районі Вест-Віллідж на Мангеттені. Як повідомляє TMZ, спочатку Кендалл і Джейкоб зайшли по каву, а згодом сіли на сходах біля одного з будинків.

Знаменитості не поспішали та насолоджувалися прохолодною осінньою погодою. Вони сиділи поруч, розмовляли й проводили час разом у невимушеній атмосфері.

Кендалл Дженнер та Джейкоб Елорді (фото: The Image Direct)

Кендалл Дженнер та Джейкоб Елорді (фото: The Image Direct)

Кендалл Дженнер та Джейкоб Елорді (фото: The Image Direct)

Кендалл Дженнер та Джейкоб Елорді (фото: The Image Direct)

Побачення на фермі

Ще одна зустріч пари відбулася на Youngs Farm - історичній органічній фермі та сімейній пекарні на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк.

Це місце відоме не лише фермерською продукцією, а й затишною атмосферою, тож прогулянка там стала ще одним неформальним виходом Дженнер та Елорді.

Вони завітали туди разом із новою чотирилапою улюбленицею моделі - далматинкою на ім’я міс Джейн.

Останнім часом Дженнер та Елорді дедалі частіше бачать разом. Їх помічали на прогулянках, за спільною кавою та під час відпочинку в різних містах.

Попри увагу папараці та численні повідомлення про їхній роман, сама пара поки не коментує стосунки публічно.