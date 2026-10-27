Кажанна та Людмила Барбір стали голосами героїв нового "Кота у капелюсі"

Кажанна озвучила одну з героїнь мультфільму. Ім’я персонажки поки не розкривають - творці пропонують дізнатися його під час перегляду.

"Ця історія про уяву, бешкетство, пригоди і хаос, який іноді потрібен навіть дорослим", - розповіла співачка про анімацію.

Кажанна (фото надане пресслужбою фільму "Кіт у капелюсі")

До команди дубляжу також приєдналася Людмила Барбір, відома глядачам як ведуча телеканалу "1+1 Україна".

Для неї робота з анімаційними персонажами вже знайома: раніше вона подарувала голос Динамітці у мультфільмі "Літачки: Рятувальний загін".

Людмила Барбір (фото надане пресслужбою фільму "Кіт у капелюсі")

Нова історія присвячена одному з найвідоміших персонажів Доктора Сьюза.

Цього разу Кіт отримує відповідальне завдання від Інституту неймовірного розвитку уяви та натхнення: допомогти братові й сестрі Ґеббі та Себастіану, які важко переживають переїзд до іншого міста.

Однак герой, здатний перетворити будь-яку справу на хаос, ризикує знову перестаратися. Якщо місія провалиться, він може втратити свій чарівний капелюх.

Режисерами мультфільму стали Алессандро Карлоні, який працював над "Пандою Кунг-Фу 3", та Еріка Рівіноя.

В оригінальній версії головного персонажа озвучив Білл Гейдер, а в українській - Павло Скороходько.

"Кіт у капелюсі" вийде в український прокат 5 листопада 2026 року. Допрем’єрні покази розпочнуться раніше - 31 жовтня.