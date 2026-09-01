Як українські зірки проводжали дітей до школи 1 вересня: сімейні фото

Даша Квіткова

Блогерка разом із чоловіком провела сина Лева на навчання. На опублікованих кадрах родина позувала разом, а хлопчик розглядав принесених із собою "жучків".

"Який Левчик вже дорослий. У новий навчальний рік також прийшли з жучками", - написала Квіткова.

Діти українських зірок пішли до школи (фото: instagram.com/kvittkova)

Олена Світлицька

Акторка прийшла на шкільну лінійку разом із доньками Вірою та Марією. Вона зізналася, що цього року День знань викликає в неї особливе хвилювання.

"Наші діти не знають дитинства без тривог та укриттів, але велика шана тим, хто продовжує створювати комфортні умови для навчання в Україні наскільки це можливо", - написала Світлицька.

Олена Світлицька з доньками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald опублікував фото з донькою та лаконічно побажав їй успішного навчального року.

"Класного року, принцеса", - написав музикант.

Женя Галич з донькою (фото: instagram.com/jenia_galich)

Анна Сагайдачна

Акторка показала старшого сина та звернулася до нього з побажанням спокійного навчання.

"Легкого і спокійного навчального року тобі і всім діткам України", - написала Сагайдачна.

Також вона зізналася, що найбільше прагне спокою і миру саме для дітей.

Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Джамала

Співачка опублікувала рідкісні фотографії разом із чоловіком і дітьми. Для першого дня нового навчального року хлопчики обрали вишиванки.

"Ви вчите мене бути ще сильнішою. Дякую вам за вашу силу і терпіння", - звернулася артистка до дітей.

"А ми будемо робити все можливе, щоб ви все ж знали дитинство навіть у ці важкі часи", - додала Джамала.

Григорій Решетнік

Телеведучий показав синів у шкільній формі та розповів, що наймолодший із них цього року вперше сів за парту.

"Наш Сашуня в цьому році першачок", - повідомив Решетнік.

Родина Решетніків провела дітей до школи (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Він уточнив, що хлопчикові п'ять років, а восени виповниться шість.

На іншому кадрі ведучий пожартував, що діти "не дуже раді початку навчального року".

Родина Решетніків провела дітей до школи (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)