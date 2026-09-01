Як українські зірки проводжали дітей до школи 1 вересня: сімейні фото
З нагоди 1 вересня відомі українці поділилися сімейними кадрами та показали своїх дітей у перший день нового навчального року. Батьки також залишили для школярів теплі побажання миру, спокою та цікавого навчання.
Детальніше - у матеріалі Wave RBC.UA.
Даша Квіткова
Блогерка разом із чоловіком провела сина Лева на навчання. На опублікованих кадрах родина позувала разом, а хлопчик розглядав принесених із собою "жучків".
"Який Левчик вже дорослий. У новий навчальний рік також прийшли з жучками", - написала Квіткова.
Олена Світлицька
Акторка прийшла на шкільну лінійку разом із доньками Вірою та Марією. Вона зізналася, що цього року День знань викликає в неї особливе хвилювання.
"Наші діти не знають дитинства без тривог та укриттів, але велика шана тим, хто продовжує створювати комфортні умови для навчання в Україні наскільки це можливо", - написала Світлицька.
Олена Світлицька з доньками (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
Женя Галич
Лідер гурту O.Torvald опублікував фото з донькою та лаконічно побажав їй успішного навчального року.
"Класного року, принцеса", - написав музикант.
Анна Сагайдачна
Акторка показала старшого сина та звернулася до нього з побажанням спокійного навчання.
"Легкого і спокійного навчального року тобі і всім діткам України", - написала Сагайдачна.
Також вона зізналася, що найбільше прагне спокою і миру саме для дітей.
Джамала
Співачка опублікувала рідкісні фотографії разом із чоловіком і дітьми. Для першого дня нового навчального року хлопчики обрали вишиванки.
"Ви вчите мене бути ще сильнішою. Дякую вам за вашу силу і терпіння", - звернулася артистка до дітей.
"А ми будемо робити все можливе, щоб ви все ж знали дитинство навіть у ці важкі часи", - додала Джамала.
Григорій Решетнік
Телеведучий показав синів у шкільній формі та розповів, що наймолодший із них цього року вперше сів за парту.
"Наш Сашуня в цьому році першачок", - повідомив Решетнік.
Він уточнив, що хлопчикові п'ять років, а восени виповниться шість.
На іншому кадрі ведучий пожартував, що діти "не дуже раді початку навчального року".