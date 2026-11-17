Нова колаборація

Українська співачка Jerry Heil готує до виходу нову пісню, яка буде в співавторстві з хорватським співаком Baby Lasagna.

Пісня називається MEOW, наразі співачка поділилась в соцмережах коротким уривком, в якому цікаво поєднується поп-мотиви з метал-партією Baby Lasagna. Повний трек буде доступний до прослуховування 20 листопада.

Минулі співпраці

Baby Lasagna (справжнє імʼя – Макро Пурішич) брав участь у Євробаченні-2024 від Хорватії з треком Rim Tim Tagi Dim і посів 2-ге місце. Jerry Heil разом з alyona alyona зайняли тоді 3-тє місце з треком Teresa & Maria.

Для української співачки це вже не перша співпраця з європейськими артистами і зокрема зірками Євробачення. Раніше вона вже виконувала спільний номер з переможцями Євробачення-2024 NEMO та має спільний трек з румунською виконавицею Irina Rimes.