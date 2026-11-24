Що сказав батько Майлі Сайрус про її весілля

Музикант опублікував привітання, поділившись новими фото з донькою, її чоловіком Максом та коханою Елізабет Герлі.

"Моя маленька дівчинка вийшла заміж за кохання всього свого життя! Я не можу описати, наскільки прекрасним було відчуття, коли вся моя родина зібралася в одній кімнаті, об’єднана любов'ю", - написав він.

Біллі Рей назвав себе найщасливішим батьком у світі та наголосив, що пишається своєю донькою.

Окремі слова артист адресував зятю Максу Морандо. Він привітав його з приєднанням до родини та наголосив, що вони з Майлі створені одне для одного.

"Для мене велика честь вітати тебе в нашій родині! Ви двоє - просто ідеальна пара… З днем народження, Майлі! Не можу дочекатися, щоб святкувати разом з вами обома сьогодні і завжди", - зазначив він.

Що відомо про весілля Майлі Сайрус

Нагадаємо, 21 листопада артистка вийшла заміж за музиканта Макса Морандо в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Для церемонії вона обрала вишукану сукню від Saint Laurent, а підтримували її в особливий день рідні та друзі.

Після весілля співачка опублікувала офіційні фотографії зі свята. На знімках молодята позували разом, цілувалися та обіймалися.

Для Майлі це другий шлюб. У період з 2018 по 2020 рік вона була заміжня за актором Ліамом Гемсвортом.

Про її стосунки з Максом стало відомо у 2021 році, а у грудні 2025-го вони оголосили про заручини.