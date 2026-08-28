"І знову я не з тобою": GROSU випустила нову пісню про кохання, яке не склалося

Про що "Дурна любов"

Новий трек GROSU присвячений стосункам, які вкотре не виправдали очікувань.

За сюжетом пісні герой знову обирає не її, обіцянки залишаються лише словами, а історія завершується так само раптово, як і почалася.

Втім, цього разу артистка пропонує не сумувати через невдале кохання, а відпустити його й рухатися далі.

"І знову я не з тобою, ой-ой… І пройшла, не попрощавшись, дурна любов", - співає виконавиця.

"Дурна любов" стала наступним релізом після композиції "Мій рай", яка продовжує утримуватися в українських радіочартах.

Аліна Гросу (фото надане співачкою)

Кліп зняли за тиждень

Відео співачка знімала в Америці, куди спочатку поїхала лише на сім днів.

За словами артистки, головною метою поїздки були особисті справи: вона вперше надовго залишила сина, щоб забрати собаку та останні речі, які ще залишалися у США.

Утім, поїздка швидко перетворилася ще й на робочий марафон.

"Я сама не знаю, як ми це зробили за тиждень. Насправді вся команда була зовсім невелика - буквально кілька людей плюс хореограф. Ми дуже швидко зібрали дівчат, знайшли одяг, провели репетиції й почали знімати. Я багато чого придумувала сама - якісь фішки, рухи, моменти, які хотіла побачити в кадрі. Ми вже на місці все доробляли, і в результаті вийшло саме те, що я хотіла", - розповіла знаменитість.

Дельфін біля берега і небезпечні хвилі

У кліпі артистка разом із танцівницями з’являється на узбережжі у світлих образах. Пісок, океан, захід сонця та вогонь стали основними візуальними елементами відео.

Однак під час зйомок не обійшлося без несподіванок.

Аліна Гросу випустила пісню і кліп "Дурна любов" (фото надане співачкою)

"Я вперше в житті бачила дельфіна настільки близько до берега. Це було дуже красиво й абсолютно несподівано. А ще ми мало не розбилися об скелі, коли танцювали й сиділи на камінні. Почався приплив, хвилі стали сильнішими й буквально почали кидати нас об скелі. Тож у кліпі залишилися не тільки красиві кадри, а й трохи справжнього екстриму", - згадала артистка.

У результаті за сім днів GROSU вдалося поєднати особисті справи з підготовкою нового релізу.

"Я досі не розумію, як нам вдалося за цей час зібрати команду, знайти дівчат, одяг, усе організувати й відзняти відео. Але, мабуть, коли дуже хочеш - усе можливо", - додала співачка.

Кліп на "Дурну любов" уже доступний на YouTube.