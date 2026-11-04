Хейлі Бібер назвала діагноз, який їй поставили після народження сина

Що Хейлі Бібер розповіла про свій стан

Модель зазначила, що материнство поглибило її інтерес до жіночого здоров’я.

На її думку, про подібні стани досі замало говорять і недостатньо їх досліджують.

"Розмови особисто мені допомагають почуватися менш самотньою", - поділилася Бібер.

Раніше у подкасті SHE MD Хейлі уточнювала, що діагноз їй поставили приблизно через шість-сім місяців після пологів.

Вона й до вагітності мала прояви ПМС, однак після народження дитини помітила зміни саме в емоційному стані.

За словами моделі, протягом тижня перед менструацією її переповнювали думки й переживання. Навіть незначні події здавалися величезними проблемами.

"Чому здається, що все моє життя от-от закінчиться? Я не розумію", - пригадала вона свої тодішні відчуття.

Хейлі Бібер із сином (фото: instagram.com/haileybieber)

Коли починалася менструація, ці переживання минали, і Хейлі знову почувалася звично. З часом симптоми розладу послабшали.

Що таке передменструальний дисфоричний розлад

За даними Управління з питань жіночого здоров’я США, ПМДР має вираженіші симптоми, ніж передменструальний синдром.

Він може супроводжуватися сильною дратівливістю, тривогою, пригніченим настроєм, різкими змінами настрою, втомою та проблемами зі сном.

Зазвичай симптоми виникають за один-два тижні до менструації та минають протягом кількох днів після її початку. Вони можуть заважати повсякденним справам і стосункам.