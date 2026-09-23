Голлівудська акторка схудла на 43 кг і показала, як змінилася її зовнішність

Як змінилась акторка

Для фотосесії Маккарті обрала обтислу мереживну сукню молочно-бежевого відтінку з довгими рукавами. Вбрання вона доповнила об'ємним бордовим шлейфом, прикрашеним рюшами та воланами.

Акторка також зробила ставку на виразні прикраси - довгі сережки, кольє та кілька каблучок. Її волосся було укладене м'якими хвилями, що додало образу ще більшої жіночності.

Зміни у фігурі Маккарті привернули увагу шанувальників. Акторка схудла приблизно на 43 кг.

Меліса Маккарті (фото: instagram.com/melissamccarthy)

Фотосесія відбулася в рамках промокампанії нового проєкту Netflix - серіалу The Murder of JonBenét Ramsey, у якому Маккарті зіграла Патсі Ремсі, матір вбитої дівчинки ДжонБенет Ремсі.

Маккарті зазначала, що свого часу дотримувалася дуже суворої дієти під наглядом лікарів і приблизно за чотири місяці втратила майже 32 кг.

Пізніше акторка змінила підхід до харчування та способу життя. Вона зосередилася на більш збалансованому раціоні, до якого входили білкові продукти, овочі та фрукти, а також додала фізичну активність.

Саме поступові зміни виявилися комфортнішими для неї, ніж постійні суворі обмеження.

Нова фотосесія показала акторку в зовсім іншому настрої - елегантному, жіночному та впевненому.