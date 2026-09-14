Том Голланд очолив рейтинг найкасовіших акторів в історії

Новий рекорд Голланда

Піднятися на вершину рейтингу акторові допомогли одразу дві великі прем'єри 2026 року - "Людина-павук: Новий день" та "Одіссея" Крістофера Нолана.

"Людина-павук: Новий день" став четвертим сольним фільмом Голланда у ролі Пітера Паркера. Стрічка вийшла у світовий прокат наприкінці липня й за час показу перетнула позначку у $2,4 млрд у світовому прокаті. За даними актуальних звітів, фільм продовжує заробляти у кінотеатрах.

Том Голланд (фото: instagram.com/tomholland2013)

Іншим великим внеском стала "Одіссея" - масштабна екранізація Крістофера Нолана, у якій Голланд зіграв одну з головних ролей. Фільм також став одним із головних касових хітів року: його світові збори наблизилися до $1,7 млрд. Стрічка вже стала найкасовішим фільмом Universal Pictures, обійшовши попередні рекорди студії.

Обидві картини фактично стали ключовими факторами стрімкого підйому Голланда в рейтингу.

Як Голланд опинився серед найкасовіших акторів

Основу його результату також становлять великі проєкти Marvel - зокрема "Перший месник: Протистояння", "Месники: Війна нескінченності" та "Месники: Завершення".

Особливо вагомим для загального результату став "Месники: Завершення", світові збори якого перевищили $2,8 млрд. "Людина-павук: Далеко від дому" зібрав понад $1,1 млрд, а "Людина-павук: Додому шляху нема" - близько $2,1 млрд.

У 2026 році до цієї фільмографії додалися одразу два масштабні блокбастери, кожен із яких приніс понад мільярд доларів у світовому прокаті.

Додамо, що цифра $15,5 млрд - це сумарні касові збори фільмів, у яких він брав участь, тобто гроші, витрачені глядачами на квитки по всьому світу. Цікаво, що рекорд може продовжувати змінюватися. "Людина-павук: Новий день" ще не завершив свій прокат, тому фінальна сума його світових зборів поки невідома.