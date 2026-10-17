Без гламуру та червоних доріжок: як Мерилін Монро виглядала поруч з улюбленими котами

Якою була Мерилін Монро поруч із тваринами

В архівних добірках можна знайти фотографії, на яких акторка тримає котів на руках, обіймає їх і позує з ними перед камерою.

На відміну від звичних гламурних портретів, ці кадри привертають увагу невимушеною атмосферою.

Монро усміхається, грається з тваринами та демонструє зовсім інший бік своєї особистості.

Відомо, що в середині 1950-х років, коли акторка жила в Нью-Йорку, у неї був кіт на ім'я Міцу.

Мерилін Монро (фото: vintag.es)

За спогадами її близького друга, поета Нормана Ростена, Монро надзвичайно відповідально ставилася до догляду за домашніми улюбленцями.

Він пригадував історію, коли її кішка завагітніла. Акторка почала читати спеціальну літературу, уважно стежила за станом тварини та навіть телефонувала додому під час робочих зустрічей, щоб переконатися, що з нею все гаразд.

Монро підготувала для майбутніх кошенят окреме місце з м'якою ковдрою. Коли ж у кішки почалися пологи, зателефонувала Ростену посеред ночі.

Цей епізод із життя знаменитості згодом увійшов до його мемуарів "Мерилін: нерозказана історія".

Яких ще тварин любила акторка

Коти були не єдиними домашніми улюбленцями Монро. У різні періоди життя вона також мала собак.

Одним із них був бассет-гаунд на прізвисько Г'юго, з яким акторку сфотографували у 1957 році біля її будинку в Амагансетті, штат Нью-Йорк.

Автором цієї фотосесії став Сем Шоу - фотограф і давній друг кінозірки, який створив чимало її найвідоміших портретів.

Світлини з тваринами й сьогодні викликають цікавість шанувальників, адже дозволяють побачити Мерилін Монро не лише як символ краси старого Голлівуду, а й як людину, яка любила проводити час зі своїми улюбленцями.