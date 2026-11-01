Гаррі Стайлз з'явився в костюмі щура на концерті в Нью-Йорку: його підтримувала Зої Кравіц

Яким був образ Гаррі Стайлза на Геловін

У суботу, 31 жовтня, 32-річний співак вразив публіку появою в пухнастому коричневому костюмі з рожевими лапами та довгим хвостом. У руках він тримав великий шматок піци з піноматеріалу, а образ доповнив чорними сонцезахисними окулярами.

Так Стайлз відтворив образ щура, який став вірусним в мережі після появи відео з нью-йоркського метро. На ролику гризун тягнув шматок піци сходами однієї зі станцій підземки.



Згодом Гаррі зняв основну частину костюма, але залишив пухнасті вушка та хвіст. Натомість він одягнув коричневі шорти й білу футболку з написом "Я щур".

На концерті також помітили кохану співака, акторку Зої Кравіц, яка танцювала та підспівувала під час його виступу. Для вечора вона обрала мінісукню, стилізовану під пластиковий пакет із написом "Дякую, гарного дня".

Водночас увагу привернув не лише її образ, а й обручка з діамантом на підмізинному пальці. Ще у квітні стало відомо, що закохані заручилися після 8 місяців стосунків.

Що відомо про Harryween Гаррі Стайлза

Традицію тематичних концертів артист започаткував у 2021 році під час туру Love On Tour. Тоді він також провів два шоу в Madison Square Garden, щоразу обираючи незвичайні сценічні образи.

Щур ста не єдиним перевтіленням артиста цього року. Під час першого тематичного концерту 30 жовтня він потішив публіку появою в образі Елвіса Преслі. Стайлз одягнув білий сценічний костюм з накидкою та доповнив його золотистими окулярами.

Згодом він змінив вбрання на одяг, у якому проходим прослуховування на шоу The X Factor у 16 років. Тоді артист виконав кавер на пісню Стіві Вандера "Isn’t She Lovely".

Геловінський виступ 31 жовтня став фінальним у програмі Стайлза в межах туру "Together, Together". Після американських концертів він також планує до кінця 2026 року тур в Австралії.

У квітні 2027-го артист має повернутися на сцену з концертами у США та Канаді, а влітку у нього заплановані шоу в Парижі, Мадриді, Берліні, Римі та Дубліні.