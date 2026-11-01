З гарбузом та у саду: принц Вільям і Кейт Міддлтон показали рідкісне фото сина Луї на Геловін

Як Вільям та Кейт привітали з Геловіном

Пара поділилася зворушливою архівною світлиною, на якій однорічний принц Луї постає у саду та тримає гарбуз. Для прогулянки хлопчик одягнув темно-синю дощову куртку та червоні гумові чоботи.

"Щасливого Геловіну!" - підписали публікацію батьки хлопчика.

Як зазначено в описі, авторкою знімка стала сама принцеса Вельська.

Кадр викликав жваву реакцію у шанувальників родини. Користувачі називали Луї "маленьким гарбузиком" і захоплювалися його милим виглядом.

Принц Луї в 1 рік (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Що відомо про принца Луї

Принц Луї Артур Чарльз народився 23 квітня 2018 року в лікарні Сент-Мері в Лондоні. Він - третя дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Хлопчик посідає четверте місце в черзі на британський престол після свого батька, старшого брата Джорджа та сестри Шарлотти.

Луї часто привертає увагу під час офіційних королівських заходів. Він запам’ятався публіці емоційною поведінкою, зокрема різними гримасами та рухами.

Батьки періодично публікують нові фотографії та відео з Луї з нагоди його дня народження. У квітні 2026 року, коли йому виповнилося вісім років, вони поділилися новим портретом і відеороликом з відпочинку.



Нагадаємо, Вільям і Кейт одружилися у квітні 2011 року. Окрім Луї, вони виховують 13-річного принца Джорджа та 11-річну принцесу Шарлотту. До слова, нещодавно старший син пари розпочав навчання в Ітонському коледжі.