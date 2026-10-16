Флоренс П’ю з’явилася у розкішній сукні на прем’єрі фільму, щоб підтримати колег

Образ акторки

Особливу увагу привернув і образ акторки. Для виходу на червону доріжку Флоренс П’ю обрала напівпрозору блакитну сукню з квітковою вишивкою від Rodarte.

Модель вирізнялася об’ємними рукавами з виразним силуетом і делікатними фактурними деталями, що додавали образу романтичності. Поєднання прозорої тканини та вишивки зробило вбрання водночас ніжним і сміливим.

Флоренс П’ю (фото: Getty Images)

Флоренс П’ю (фото: Getty Images)

Що відомо про фільм

Фільм "Клара і Сонце" зняв режисер Тайка Вайтіті за мотивами однойменного роману британського письменника Кадзуо Ішіґуро. У центрі історії - Клара, штучна подруга, яка спостерігає за людьми та намагається зрозуміти їхні почуття.

Вона сподівається допомогти дівчині, для якої її придбали, і водночас відкриває для себе складність людських стосунків.

Головні ролі у стрічці виконали Дженна Ортега та Емі Адамс. До акторського складу також увійшли Наташа Ліонн і Стів Бушемі.

Флоренс П’ю з Емі Адамс, Дженну Ортегу та Рейчел Форман (фото: Getty Images)

Лондонська прем’єра стала однією з подій цьогорічного кінофестивалю BFI London Film Festival, який щороку збирає в британській столиці кінематографістів, акторів і шанувальників кіно.