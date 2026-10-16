У фаті та на боксерському рингу: Оля Полякова показала провокаційні образи в новому кліпі

Що показала Полякова у новому кліпі

В основі відео - історія жінки, яка більше не хоче грати за чужими правилами у стосунках.

Замість романтичних побачень і зізнань у коханні глядач бачить боксерський поєдинок, у якому співачка протистоїть своєму майбутньому колишньому.

Одним із центральних образів стала наречена у білому корсеті, довгій фаті та з букетом квітів.

Оля Полякова (фото надане пресслужбою артистки)

Утім, традиційну весільну естетику тут поєднали з мотивами боротьби та протистояння.

Протягом кліпу Полякова змінює кілька ефектних костюмів. Серед них - футуристичні металеві корсети, блискучі головні убори та відверті сценічні вбрання.

Оля Полякова (фото надане пресслужбою артистки)

Візуальний стиль відео натхненний кемпом, клубним гламуром і попкультурою 1980-1990-х років.

У кадрі також з'являються напівоголені танцівники, а хореографія доповнює атмосферу театралізованого шоу.

За яскравою картинкою прихована історія про особисті кордони та право самостійно вирішувати, коли варто завершити стосунки.

Боксерський ринг у кліпі стає метафорою любовного протистояння, а образ нареченої переосмислює традиційне уявлення про романтичну героїню.

Хто працював над кліпом

Режисером My Future Ex став британський кліпмейкер Джеймс Слейтер, який раніше співпрацював із музикантами Семом Фендером та CMAT.

Сама композиція розповідає про стосунки, приречені на розрив, коли людина ще на початку роману здогадується, чим усе може завершитися, але все одно дозволяє собі закохатися.

Пісню створили у співпраці з британським продюсерським тріо Red Triangle, яке працювало із Сабріною Карпентер, Голзі та Девідом Геттою. За зведення відповідав володар премії "Греммі" Гай Мессі.

Новий кліп став продовженням міжнародного етапу кар'єри Полякової. Нині артистка співпрацює з британським незалежним лейблом The state51 Conspiracy та готує свій перший англомовний альбом.

Раніше в межах цієї співпраці співачка представила композицію Warrior, а сингл My Future Ex вийшов 2 жовтня 2026 року.