Єва Лонгорія у чорній сукні-русалці та новій зачісці на світському заході у Лос-Анджелесі
Єва Лонгорія відвідала щорічний галавечір Academy Museum Gala, який відбувся в Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі. Wave RBC.UA повідомляє, що для світського виходу акторка обрала елегантну чорну сукню з ефектними деталями, а завершенням її образу стала нова зачіска з густим чубчиком.
Образ зірки
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" з’явилася на заході в довгій вечірній сукні силуету "русалка", яка акцентувала на її фігурі. Вбрання вирізнялося відкритими плечима, корсетним ліфом і оголеною спиною, що додавало образу виразності.
Особливого акценту сукні надавали асиметричні декоративні елементи в зоні декольте та на стегнах, оздоблені чорними блискучими стразами. Від колін спідниця поступово розширювалася, переходячи в об’ємний поділ із плісованими вставками.
Свій образ Єва Лонгорія доповнила довгими сережками з діамантами та каблучками. Для макіяжу акторка обрала акцент на очах із пишними віями, бронзові рум’яна й нюдовий блиск для губ.
Не меншої уваги заслуговувала й зачіска знаменитості. Цього разу вона зібрала волосся у високий елегантний пучок, залишивши густий чубчик, який обрамляв чоло. Така деталь надала звичному вечірньому образу акторки нового звучання.