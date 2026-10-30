Емма Робертс показала ефектний вечірній образ із пір’ям і блискітками

Стильний образ акторки

Основою образу стала чорна обтисла спідниця міді, прикрашена паєтками. На темному тлі вони утворювали анімалістичний орнамент із золотистими, зеленими та сріблястими відблисками, які особливо ефектно переливалися на світлі.

До спідниці акторка підібрала чорний топ із глибоким декольте. Поверх нього вона накинула напівпрозору чорну накидку, яка позаду переходила в довгий шлейф. Додаткового об’єму та виразності вбранню надавало оздоблення з чорного пір’я спереду.

Емма Робертс (фото: Getty Images)

Взуття Емма обрала в тон решті образу - чорні атласні мюлі з гострим носком і тонкими підборами. Завершувала комплект невелика чорна сумка.

Серед аксесуарів привертали увагу золотисті сережки-кільця з діамантами та кілька золотих каблучок. Акторка також доповнила появу сонцезахисними окулярами форми "котяче око".

Емма Робертс (фото: Getty Images)

У б’юті-образі Робертс зробила ставку на м’які локони, природний макіяж і помаду нюдового відтінку. Таке поєднання врівноважило виразне вбрання, залишивши головний акцент на його фактурах і деталях.

Емма Робертс (фото: Getty Images)

Чим відома акторка

Емма Робертс - американська акторка та продюсерка, племінниця оскароносної акторки Джулії Робертс. Вона почала акторську кар’єру ще в дитинстві, а широку впізнаваність здобула завдяки ролям у молодіжних фільмах і телесеріалах.

Серед її найвідоміших робіт - комедія "Дика дитина", детектив "Ненсі Дрю», фільм "Ми - Міллери" та горор "Крик 4".

Особливе місце у фільмографії Робертс посідає серіал "Американська історія жахів", у кількох сезонах якого вона зіграла різних персонажок. Також акторка відома роллю Шанель Оберлін у чорній комедії "Королеви крику".

Окрім кіно, Емма цікавиться літературою: у 2017 році вона стала співзасновницею книжкового клубу Belletrist, який знайомить аудиторію із сучасними авторами та новими виданнями.