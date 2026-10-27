Елісон Ганніган використовує реквізит зі зйомок “Баффі – винищувачка вампірів” для Геловінського декору

Геловінський декор

Акторка Елісон Ганніган в своєму Instagram поділилась відео зі свого подвірʼя, прикрашеного до Геловіну. Для декорацій вона використала кілька предметів зі зйомок серіалу "Баффі — винищувачка вампірів", зокрема, бутафорський надгробний камінь, хрест та труну, з якої “виходить” скелет.

“Однією з переваг роботи в серіалі "Баффі — винищувачка вампірів" було те, що декоратор дав мені купу речей для Геловіну. Спочатку вони просто позичали мені речі, а коли серіал закінчився, просто сказали забирати все собі”, – розповіла Ганніган.

Далі зірка серіалу розповіла детальніше про кожен з елементів на її подвірʼї. Зокрема, там можна побачити надгробний камінь, на якому написано “Аріель Джейн, кохана дочка Шарлін і Вільяма Кінкелар, померла в 2000 році”. Потім акторка підійшла до хреста, який зʼявляється в 7 сезоні, в сцені з персонажем Спайком.

Насамкінець Ганніган показала труну, з якої нібито вилазить скелет і відзначила, що він доволі крихкий, адже йому вже близько 30 років. “Так огидно. Так моторошно. Мені це подобається”, – сказала вона.

Хрест, який показала Ганніган (фото: кадр з серіалу "Баффі – винищувачка вампірів")

Культовий серіал

Елісон Ганніган виконала одну з головних ролей в серіалі “Баффі – винищувачка вампірів”, вона зіграла Віллоу Розенберг, найкращу подругу Баффі, та одну з наймогутніших чаклунок у тому Всесвіті.

Серіал вийшов на екрани в березні 1997 року, в наступному році йому виповниться 30 років. Він став культовим і одним з найбільш популярних телешоу того часу, просуваючи новаторські ідеї та сюжети.

Зокрема, сама Баффі – тендітна приваблива блондинка, персонаж, який в класичних горорах гине першим. Тут же вона бійчиня, яка бере власну силу під контроль, бореться з монстрами та рятує світ. А Віллоу – спершу соромʼязлива школярка, яка поступово стає могутньою відьмою та закохується в іншу відьму. Це була одна з перших ЛГБТ-ліній на американському телебаченні.