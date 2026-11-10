Джонні Депп і Руперт Ґрінт разом позували на прем'єрі нової різдвяної історії "Скрудж"

Джонні Депп і Руперт Ґрінт на прем'єрі "Скруджа"

У понеділок, 9 листопада, в лондонському кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square відбувся прем'єрний показ нової екранізації знаменитої різдвяної історії Чарльза Дікенса.

Головними зірками вечора стали 63-річний Джонні Депп і 38-річний Руперт Ґрінт, які разом позували фотографам на червоній доріжці.

Для виходу Депп обрав образ у своєму впізнаваному стилі.

Актор з'явився в чорному костюмі вільного крою, темній сорочці та масивному капелюсі з широкими крисами.

Джонні Депп (фото: Getty Images)

Образ він доповнив окулярами з червоними лінзами, каблучками та прикрасами, які давно стали частиною його фірмового стилю.

Натомість Руперт Ґрінт віддав перевагу стриманій класиці. Зірка фільмів про Гаррі Поттера з'явився у повністю чорному костюмі з піджаком, сорочкою та краваткою в тон.

Руперт Ґрінт (фото: Getty Images)

Актори охоче фотографувалися разом, усміхалися перед камерами та демонстрували дружню атмосферу.

Джонні Депп і Руперт Ґрінт (фото: Getty Images)

Організатори прем'єри вирішили створити святковий настрій ще до початку показу.

Червону доріжку прикрасили різдвяними ялинками, зеленими гілками та штучним снігом. На тлі звучали святкові композиції 1950-х років.

Попри прохолодну погоду, біля кінотеатру зібралися численні шанувальники, які прагнули побачити голлівудських зірок наживо.

Депп також приділив час фанатам, які чекали на нього біля червоної доріжки.

Хто ще відвідав прем'єру

Окрім Джонні Деппа та Руперта Ґрінта, на заході з'явилися й інші учасники акторського складу.

Серед гостей були Сем Клафлін, відомий за фільмами "Голодні ігри" та "До зустрічі з тобою", Трамелл Тіллман, Еллі Бамбер, Чарлі Мерфі та Генрі Ллойд-Г'юз.

До акторів також приєднався режисер картини Тай Вест, який раніше працював над фільмами жахів "X", "Перл" та "Максін".

Нова стрічка стала одним із найпомітніших проєктів за участю Джонні Деппа за останні роки.

Зокрема, це його перше велике повернення до широкого голлівудського студійного прокату після фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", який вийшов у 2018 році.

Про що фільм "Скрудж і духи Різдва"

Стрічка є новою інтерпретацією класичної повісті Чарльза Дікенса "Різдвяна пісня в прозі", вперше опублікованої у 1843 році.

У центрі сюжету - Ебенезер Скрудж, похмурий і жадібний чоловік, який не любить Різдво та зневажає святкові традиції.

Проте напередодні свята його життя кардинально змінюється.

Скрудж зустрічається з надприродними силами, які змушують його подивитися на власне минуле, теперішнє та можливе майбутнє.

Подорож у супроводі різдвяних духів стає для героя випробуванням, під час якого він має переосмислити свої вчинки та вирішити, чи готовий змінитися.

Джонні Депп виконав головну роль Ебенезера Скруджа, а Руперт Ґрінт перевтілився в Боба Кретчита - працівника головного героя.

До акторського складу також увійшли Дейзі Рідлі, Андреа Райзборо, Ієн Маккеллен, Артур Конті та інші.

Творці вирішили відійти від традиційного казкового настрою різдвяних екранізацій, додавши історії більш похмурої атмосфери, містики та елементів жахів.

Коли фільм вийде в Україні

Українські глядачі зможуть побачити "Скруджа і духів Різдва" вже 12 листопада 2026 року.

У США широкий кінотеатральний прокат стартує наступного дня - 13 листопада.

Над виробництвом стрічки працювала студія Paramount Pictures, а українським дистриб'ютором виступає B&H Film.

Новий фільм стане ще однією спробою переосмислити знамениту історію Дікенса для сучасної аудиторії.

Цього разу глядачам обіцяють не лише різдвяну атмосферу, а й містичну подорож із похмурими образами та несподіваними випробуваннями для головного героя.