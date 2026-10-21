Джейкоб Елорді озвучить посмертні мемуари Еріка Дейна: коли вийде книга

Що відомо про роль Елорді у книзі

Актор стане основним оповідачем аудіоверсії мемуарів. До роботи також долучиться Марія Шрайвер - засновниця видавничого імпринту The Open Field, який випускає книгу. Вона озвучить розділ "Dear Reader", написаний нею самою.

Для Елорді це можливість долучитися до видання особистої історії колеги, з яким він працював у трьох сезонах "Ейфорії". У серіалі австралійський актор зіграв Нейта Джейкобса, а Дейн - його батька Кела.

Ерік з'явився у двох епізодах фінального сезону. Під час знімань він вже боровся з бічним аміотрофічним склерозом, зокрема мав труднощі з мовленням. Саме тому його герой у цьому сезоні був представлений нібито напідпитку. Це була одна з останніх його екранних робіт.

Елорді та Дейн (фото: instagram.com_sydney_sweeney)

Про що книга Еріка Дейна

У мемуарах він ділиться особистими спогадами, розповідає про боротьбу із залежністю та переживання після того, як дізнався про невиліковний діагноз.

Один із фрагментів, опублікований виданням People, присвячений розмові Дейна з дружиною Ребеккою Гейхарт після того, як він дізнався про хворобу.

"Я кажу Ребеці телефоном: "Це те, чого ми боялися". Я не пам'ятаю жодного слова, яке сказав після цього", - написав актор.

Дейн також згадав реакцію дружини. Попри сльози, вона запевнила його, що залишиться поруч і вони боротимуться з хворобою разом. Як відомо, пара мала розлучитися після 14 років разом, але діагноз усе змінив - Ребека відкликала заяву.

За словами видавчині мемуарів Марії Шрайвер, Ерік хотів залишити родині історію, якою вони могли б пишатися.

Ерік Дейн (фото: Getty Images)

Якими були стосунки Дейна та Елорді

У 2025 році, незадовго до виходу третього сезону "Ейфорії", актор в інтерв'ю TooFab тепло відгукувався про екранного сина. У них були чудові стосунки поза знімальним майданчиком.

"Ми з Джейкобом дуже поважаємо одне одного. Він справді чудова людина", - сказав він.

Дейн також відзначав професіоналізм колеги та розповідав, що вони любили обговорювати акторську майстерність.

"Він дуже відданий своїй справі актор, тому ми можемо час від часу обговорювати майстерність. І нам подобається це робити. Працювати з ним - справжнє задоволення", - зазначив він.

Коли вийдуть мемуари Еріка Дейна

Книга My Book of Days: A Memoir in Moments надійде у продаж 3 листопада 2026 року.

Нагадаємо, Ерік помер 19 лютого 2026 року у 53 роки майже через десять місяців після того, як публічно повідомив про діагноз БАС.

Актор здобув широку популярність завдяки ролі доктора Марка Слоуна в "Анатомії Грей". Крім того, він грав у фільмах та серіалах "Усі жінки - відьми", "Марлі та я", "Погані хлопці: Все або нічого" та багатьох інших.