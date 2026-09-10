Дженніфер Лоуренс з’явилася в Instagram, але її ім’я вже зайняли, - ЗМІ
ЗМІ повідомили про появу в Instagram верифікованого акаунта під іменем Дженніфер Лоуренс. Оскароносна зірка "Голодних ігор" роками уникала публічного ведення соцмереж.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на акаунт @jlaw в Instagram.
Що відомо про профіль
За даними Folha de S.Paulo, 9 вересня сторінка зібрала понад 395 тисяч підписників, хоча дописів на ній ще не було.
В описі профілю пояснили вибір короткого нікнейму: варіант @jenniferlawrence вже зайнятий.
Серед підписок - Леонардо ДіКапріо, Мартін Скорсезе та Джош Гатчерсон.
Водночас Just Jared уточнює: редакція звернулася до команди Лоуренс по підтвердження автентичності сторінки й на момент публікації очікувала відповіді.
Що Лоуренс раніше говорила про соцмережі
Ще у 2014 році в інтерв’ю BBC Radio 1 акторка заявляла, що не планує заводити Twitter.
Вона пояснювала, що їй складно встигати навіть за електронним листуванням.
"Я не дуже добре ладнаю з телефонами чи технологіями", - зізнавалася Лоуренс.
Тоді вона також застерігала прихильників, що сторінки в Instagram, Facebook чи Twitter, які видають себе за неї, їй не належать.