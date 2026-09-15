Дженніфер Еністон показала романтичне фото з бойфрендом: "Я кохаю цього чоловіка"

Як зірка підтримала коханого

У підписі акторка залишила коротке, але доволі промовисте повідомлення.

"Я люблю цю книгу… І я кохаю цього чоловіка", - написала Дженніфер, доповнивши слова емодзі у вигляді червоного серця.

Таке відкрите зізнання особливо привернуло увагу шанувальників акторки, адже Еністон зазвичай не надто багато розповідає про своє особисте життя.

Водночас цього разу вона вирішила підтримати партнера не лише професійно, а й особисто - публічно висловивши свою прихильність до нього.

Дженніфер Еністон та Джим Кертіс (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Джим Кертіс працює гіпнотерапевтом і коучем, а також займається письменницькою діяльністю. Його нова книга The Book of Possibility присвячена темам особистісного розвитку, внутрішніх змін та переосмислення власного сприйняття життя. Автор розмірковує про те, як людина може по-новому подивитися на власні можливості та майбутнє.

Що відомо про їхні стосунки

Романтичні стосунки Еністон і Кертіса стали публічними у 2025 році. До цього вони певний час підтримували дружні стосунки, однак згодом їхня близькість переросла в роман.

Відтоді пару час від часу помічали разом. Водночас акторка не поспішала робити їхні стосунки предметом постійної уваги преси та досить рідко коментувала особисте життя.

Тому нове зізнання Еністон стало одним із тих рідкісних моментів, коли вона сама вирішила розповісти про їхні стосунки.

Дженніфер Еністон та Джим Кертіс (фото: instagram.com/jimcurtis1)