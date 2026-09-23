"Дуже стильна". Ірина Білик змінила зачіску і колір волосся
Народна артистка України Ірина Білик продемонструвала новий образ, чим привернула увагу шанувальників. Співачка показалася на нових фото з коротким кучерявим волоссям платинового відтінку.
Як зараз виглядає зірка, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
Ірина Білик показала нову зачіску
У новому образі співачка з'явилася у межах колаборації з Анною Буткевич. Саме вона опублікувала фото з Іриною та режисером Аланом Бадоєвим, з яким вони працювали над новим кліпом на пісню "Не ти, а я".
На опублікованих кадрах Білик постала з коротким кучерявим волоссям платинового відтінку. Раніше вона демонструвала рівне волосся або укладки з легкими хвилями.
Ефектності новому луку додали шкіряний жилет, коричневі штані та великі окуляри в чорній оправі.
Як відреагували шанувальники
Зміна іміджу сподобалася прихильникам співачки. У коментарях вони активно обговорювали її нову зачіску та залишали компліменти.
- "Яка гарна Ірочка".
- "Іруся стала схожа на свою куму Аліну Гросу".
- "Ірина Білик дуже стильна".
- "Ірочка з кучерями просто неймовірна".
- "У пані Ірини прекрасна зачіска".
- "Неймовірно гарний образ".
- "Класний імідж в Ірини, їй личить".
Що відомо про новий кліп Білик та Буткевич
За словами артисток, відеоробота поєднує три творчі світи - Буткевич, Білик та Бадоєва. Кліп є продовженням історії "Не ти, а я" про двох жінок та одне кохання, яку вони розповіли у форматі осінньої новели.
"Три різні творчі світи зустрілися в одній осінній новелі - про вибір, про любов, про те, що залишається з нами навіть тоді, коли здається, що все вже давно позаду", - йшлося в описі.