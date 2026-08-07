"Дуже дорого". Анатоліч розкрив суму, яку витрачає на подорожі з родиною

Що сказав Анатоліч про стосунки з дружиною

За словами ведучого, через щільний графік вони з дружиною не так часто мають можливість побути наодинці. Якщо такий шанс випадає, то вони використовують кожну мить.

"Якщо в мене вільна п'ятниця, я дуже люблю гуляти Подолом. Ми з Юлою ходимо по барчиках, тусуємося з молоддю. У неї класна команда, їм усім десь по 20 років. Мені дуже подобається така атмосфера", - зазначив він.

Крім того, подружжя намагається поєднувати робочі поїздки з можливістю побути разом. Анатоліч навів як приклад відрядження до Чикаго, де працював ведучим.

"Юла зі мною їздила. Ми вирішили, що це буде шанс побути удвох і трішки поговорити", - поділився він.

Анатоліч та Юла (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Телеведучий додав, що іноді вони з дружиною намагаються поодинці приділяти більше уваги кожній дитині.

"Іноді я можу кудись поїхати з Лолою вдвох або з Алісою вдвох, тобто ми розділяємося. Не завжди їздимо всіма п'ятьма. Це й важко, і дуже дорого. Кудись доїхати вп'ятьох – це капець", - сказав він.

Окремо він висловився про закордонні поїздки під час війни. За словами телеведучого, він не користується цією можливістю заради відпочинку.

"За кордон я можу виїжджати як багатодітний батько, але не їжджу відпочивати, бо вважаю, що мені як лідеру думок це неетично", - зауважив він.

Скільки коштують сімейні поїздки

Навіть короткі родинні виїзди обходяться дуже дорого. Анатоліч розповів, що нещодавно вони їздили до Варшави через його роботу. Лише дорога потягом до польської столиці, одна ніч у готелі та повернення додому для п'ятьох членів сім'ї коштують близько 60 тисяч гривень.

Крім того, на п'ятьох людей доводиться бронювати два готельні номери та користуватися двома таксі або мінівеном.

"Бути багатодітною родиною звучить прикольно, але це складно насправді. А відпочинки - це взагалі космос, дуже дорого. Але я вважаю, що це ті гроші, які варто заробляти. А з Юлою удвох ніби й недорого, бо удвох", - сказав він.