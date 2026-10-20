Дуа Ліпа в ефектній сукні Ferragamo сходила на побачення з Каллумом Тернером

Британська співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер разом відвідали гала-вечір з нагоди відкриття нового оперного сезону в нью-йоркському Метрополітен-опера. Для виходу 19 жовтня 2026 року артистка обрала ефектну сукню від Ferragamo.

Wave RBC.UA повідомляє, що подія відбулася на честь світової прем'єри опери Lincoln in the Bardo.

Який образ обрала співачка

Для вечора Дуа Ліпа обрала сукню Ferragamo з колекції весна-літо 2027 (SS27 Ready-to-Wear). Саме ця модель дебютувала на показі бренду. Образ став одним із модних акцентів вечора.

Образ продемонстрував інтерес Дуа Ліпи до актуальних модних колекцій і виразних силуетів. Співачка регулярно з'являється на світських заходах у вбранні провідних світових брендів, поєднуючи сучасні тенденції з власним впізнаваним стилем.

Вихід на гала-вечір став ще однією нагодою для артистки продемонструвати дизайнерський образ поза сценою. Її поява також привернула увагу до колекції Ferragamo нового сезону.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер провели вечір разом

На захід співачка прибула разом із Каллумом Тернером. Пара відвідала подію у форматі світського побачення, поєднавши вечір у товаристві представників культурної індустрії з можливістю побачити нову оперну постановку.

Тернер відомий ролями в кіно та телесеріалах, зокрема у фільмах "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" та "Емма". Дуа Ліпа тим часом продовжує розвивати кар'єру не лише в музиці, а й у моді та кінематографі.

Чим особлива прем'єра Lincoln in the Bardo

Центральною подією вечора стала прем'єра опери Lincoln in the Bardo, заснованої на романі Джорджа Сондерса, який отримав Букерівську премію 2017 року. Музику до постановки написала американська композиторка Міссі Маццолі, а лібрето створив Ройс Ваврек.

У центрі історії - президент США Авраам Лінкольн, який переживає смерть свого 11-річного сина Віллі. Твір поєднує історичні події з елементами містики та роздумами про втрату, скорботу й людську пам'ять.