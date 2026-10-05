Дружина Віктора Павліка зізналася, які пластичні операції зробила: "не приймала себе"

Які зміни у зовнішності вона робила

За словами Реп’яхової, до кардинальних змін вона вперше вдалася у 28 років. Почала з усмішки - встановила елайнери, хоча серйозних проблем із зубами не мала. Пізніше блогерка додала до своєї б'юті-рутини професійне відбілювання зубів, яке, за її словами, проходить приблизно раз на рік.

"У мене не було якоїсь катастрофічної проблеми, але все одно хотілося вирівняти зуби. Я дуже задоволена", - розповіла вона.

У 29 років Реп’яхова зважилася на першу пластичну операцію - ринопластику. Блогерка каже, що раніше не мала комплексів щодо форми носа, однак після того, як стала публічною людиною, почула чимало коментарів про його зовнішній вигляд.

Катерина Реп’яхова до операцій (фото: скриншот)

Втім, результатом операції вона залишилася задоволена і називає ринопластику одним із найкращих рішень у своєму житті.

Наступною зміною стало підборіддя. Реп’яхова зізналася, що багато років хотіла скоригувати його форму. Вона зробила ментопластику, оскільки вважала підборіддя замалим і скошеним, а також хотіла позбутися другого підборіддя.

Перша операція, за словами блогерки, виявилася невдалою. Через це приблизно через пів року їй довелося повторно звернутися до пластичного хірурга. Під час другої процедури їй встановили менший імплант.

"Пів року страждала, не приймала себе. Я робила ментопластику вдруге. Ми з хірургом поставили менший імплант - і зовсім інша ситуація", - поділилася Катерина.

Катерина Реп’яхова після операцій (фото: скриншот)

Чи планує робити нові операції

Наразі нових пластичних операцій Реп’яхова не планує. Натомість вона регулярно відвідує косметолога. Серед процедур, які блогерка робить - ботулінотерапія приблизно раз на пів року, контурна пластика губ із філером і професійний догляд за шкірою.

Також Реп’яхова має пудрове напилення брів. За її словами, від природи волоски у цій зоні в неї дуже світлі, тому вона вирішила додати їм виразності.

Блогерка наголошує, що наразі зупинилася на косметологічних процедурах і не планує подальших пластичних втручань.