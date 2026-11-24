Для неї створили сукню GASANOVA з відсилкою до Кендалл Дженнер

Одним із ключових образів Ніконової на конкурсі стала вечірня сукня українського бренду GASANOVA, заснованого Ельвірою Гасановою.

Вбрання вручну розшили камінням, доповнивши геометричними елементами та рухливою бахромою.

У новому дописі на сторінці "Міс Всесвіт Україна" розповіли, що Анну надихнув вихід Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 у сукні Givenchy.

А той образ своєю чергою відсилав до вбрання Одрі Гепберн у фільмі "Моя чарівна леді".

"Ми перетворили цю мрію на власну історію", - зазначили на сторінці конкурсу.

Анна Ніконова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Тож ідеться про авторську інтерпретацію образу, який сподобався Ніконовій задовго до підготовки до міжнародного змагання.

Її батько заснував KAN Development, а мама працює в освіті

Анна - донька українського девелопера Ігоря Ніконова, засновника KAN Development. Її мама Іванна Ніконова є засновницею освітнього холдингу "А+".

В інтерв'ю JetSetter конкурсантка розповідала, що саме мама й сестри підтримали її бажання взяти участь у відборі.

Батько спочатку ставився до ідеї скептичніше: після університету він радив доньці зосередитися на професійному розвитку.

Після перемоги за неї вболіває вся родина.

Ігор та Іванна Ніконови (фото: instagram.com/ivanna_26)

Має сестру-близнючку й виросла в родині з десятьма дітьми

Сестру-близнючку Анни звати Оля. Окрім неї, у Ніконової є ще восьмеро братів і сестер - загалом у сім'ї десятеро дітей.

Оля була однією з перших, кому Анна зателефонувала після перемоги в національному конкурсі.

В інтерв'ю виданню "ГОРДОН" вона розповідала, що сестра підтримувала її ще тоді, коли вона сумнівалася, чи варто подавати заявку.

"Ми з Олею дуже близькі. З дитинства все робили разом", - ділилася Ніконова.

Закінчила Кембридж і працює в освітній сфері

Ніконова завершила магістратуру Кембриджського університету. За фахом вона освітня психологиня, а в холдингу "А+" працює координаторкою міжнародних партнерств.

Анна Ніконова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Анна розповідала, що її інтерес до психології посилився після початку повномасштабної війни.

На професійний вибір також вплинув приклад мами, яка розвиває освітні заклади.

Анна Ніконова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

"Рішення зануритися у психологію прийшло після початку повномасштабного вторгнення", - пояснювала вона в інтерв'ю JetSetter.

Серед напрямів, які цікавлять Ніконову, - робота з дітьми та молоддю, які пережили війну й інший складний досвід.

Анна Ніконова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Національний костюм пов'язаний з історією її бабусі

Для "Міс Всесвіт" Анна представила костюм "Золота пектораль", натхненний знаменитою скіфською прикрасою.

Цей вибір має особисте підґрунтя. Бабуся конкурсантки Олена Волковинська працювала в Музеї історичних коштовностей України, де зберігається золота пектораль.

У дитинстві Анна приходила туди з братами й сестрами та мріяла приміряти прикрасу.

Костюм створила команда Katolic Atelier. У ньому поєднали чорний оксамит, металеві елементи, бурштин і перлини.

На рукавах використали стріляні гільзи як нагадування про боротьбу України за свободу.

Анна Ніконова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Взяла на конкурс сім валіз і привезла благодійну місію

До Пуерто-Рико Ніконова вирушила із сімома валізами: шість призначалися для одягу на конкурсні заходи, ще одна - для національного костюма.

На багажі розмістили напис: "Я хочу, щоб мій голос допоміг тим, хто досі чекає, аби світ їх почув".

Це гасло пов'язане з ініціативою, яку Анна представляє разом із Save Ukraine. Її мета - привернути міжнародну увагу до українських дітей, яких примусово вивезли або які залишаються в окупації.

Анна Ніконова (фото: instagram.com/ananikonovaa)

Її коханий теж має близнюка

В інтерв'ю ТаблоID Ніконова розповідала про стосунки з англійцем Девідом. Вони познайомилися в потязі до Парижа, мали спільних знайомих і навчалися в одному університеті. Спершу товаришували, а згодом почали зустрічатися.

У розмові з "ФАКТАМИ" Анна поділилася ще одним збігом: у Девіда також є брат-близнюк.

За її словами, вони настільки схожі, що спочатку вона могла їх переплутати.