Донька забудовника з дипломом Кембриджа: що треба знати про представницю України на "Міс Всесвіт"
23-річна киянка Анна Ніконова представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2026" у Пуерто-Рико. Фінал запланований на ніч із 24 на 25 листопада за київським часом, а українка вже продемонструвала вечірній образ і національний костюм.
Wave RBC.UA зібрало 7 фактів про Анну Ніконову - її родину, освіту, особисте життя та історії, які стоять за конкурсними образами.
Для неї створили сукню GASANOVA з відсилкою до Кендалл Дженнер
Одним із ключових образів Ніконової на конкурсі стала вечірня сукня українського бренду GASANOVA, заснованого Ельвірою Гасановою.
Вбрання вручну розшили камінням, доповнивши геометричними елементами та рухливою бахромою.
У новому дописі на сторінці "Міс Всесвіт Україна" розповіли, що Анну надихнув вихід Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 у сукні Givenchy.
А той образ своєю чергою відсилав до вбрання Одрі Гепберн у фільмі "Моя чарівна леді".
"Ми перетворили цю мрію на власну історію", - зазначили на сторінці конкурсу.
Тож ідеться про авторську інтерпретацію образу, який сподобався Ніконовій задовго до підготовки до міжнародного змагання.
Її батько заснував KAN Development, а мама працює в освіті
Анна - донька українського девелопера Ігоря Ніконова, засновника KAN Development. Її мама Іванна Ніконова є засновницею освітнього холдингу "А+".
В інтерв'ю JetSetter конкурсантка розповідала, що саме мама й сестри підтримали її бажання взяти участь у відборі.
Батько спочатку ставився до ідеї скептичніше: після університету він радив доньці зосередитися на професійному розвитку.
Після перемоги за неї вболіває вся родина.
Має сестру-близнючку й виросла в родині з десятьма дітьми
Сестру-близнючку Анни звати Оля. Окрім неї, у Ніконової є ще восьмеро братів і сестер - загалом у сім'ї десятеро дітей.
Оля була однією з перших, кому Анна зателефонувала після перемоги в національному конкурсі.
В інтерв'ю виданню "ГОРДОН" вона розповідала, що сестра підтримувала її ще тоді, коли вона сумнівалася, чи варто подавати заявку.
"Ми з Олею дуже близькі. З дитинства все робили разом", - ділилася Ніконова.
Закінчила Кембридж і працює в освітній сфері
Ніконова завершила магістратуру Кембриджського університету. За фахом вона освітня психологиня, а в холдингу "А+" працює координаторкою міжнародних партнерств.
Анна розповідала, що її інтерес до психології посилився після початку повномасштабної війни.
На професійний вибір також вплинув приклад мами, яка розвиває освітні заклади.
"Рішення зануритися у психологію прийшло після початку повномасштабного вторгнення", - пояснювала вона в інтерв'ю JetSetter.
Серед напрямів, які цікавлять Ніконову, - робота з дітьми та молоддю, які пережили війну й інший складний досвід.
Національний костюм пов'язаний з історією її бабусі
Для "Міс Всесвіт" Анна представила костюм "Золота пектораль", натхненний знаменитою скіфською прикрасою.
Цей вибір має особисте підґрунтя. Бабуся конкурсантки Олена Волковинська працювала в Музеї історичних коштовностей України, де зберігається золота пектораль.
У дитинстві Анна приходила туди з братами й сестрами та мріяла приміряти прикрасу.
Костюм створила команда Katolic Atelier. У ньому поєднали чорний оксамит, металеві елементи, бурштин і перлини.
На рукавах використали стріляні гільзи як нагадування про боротьбу України за свободу.
Взяла на конкурс сім валіз і привезла благодійну місію
До Пуерто-Рико Ніконова вирушила із сімома валізами: шість призначалися для одягу на конкурсні заходи, ще одна - для національного костюма.
На багажі розмістили напис: "Я хочу, щоб мій голос допоміг тим, хто досі чекає, аби світ їх почув".
Це гасло пов'язане з ініціативою, яку Анна представляє разом із Save Ukraine. Її мета - привернути міжнародну увагу до українських дітей, яких примусово вивезли або які залишаються в окупації.
Її коханий теж має близнюка
В інтерв'ю ТаблоID Ніконова розповідала про стосунки з англійцем Девідом. Вони познайомилися в потязі до Парижа, мали спільних знайомих і навчалися в одному університеті. Спершу товаришували, а згодом почали зустрічатися.
У розмові з "ФАКТАМИ" Анна поділилася ще одним збігом: у Девіда також є брат-близнюк.
За її словами, вони настільки схожі, що спочатку вона могла їх переплутати.