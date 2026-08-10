Донька Брюса Вілліса вийшла заміж: її весільну сукню Balenciaga створювали 712 годин

Весільний образ Таллули Вілліс

Для церемонії наречена обрала білу сукню без бретелей із шовкового атласу.

Вбрання мало витягнутий силует, скульптурну лінію декольте, драпірований довгий шлейф і великий бант на спині. Зсередини сукню оздобили шовковою органзою.

На створення кутюрного образу знадобилося 712 годин роботи. З них 405 годин пішли на виготовлення сукні та коригування в ательє.

Ще дев’ять годин майстри працювали над фатою.

Окремої уваги заслуговує ручна вишивка. Майстри Balenciaga прикрашали органзові пелюстки бісером, а потім кожну з них вручну кріпили до вбрання.

Лише цей етап зайняв близько 60 годин.

Цікаво, що форма декольте має зв’язок із Демі Мур. Натхненням став чорний образ Balenciaga, який мама нареченої одягала на вечірку Vanity Fair після церемонії "Оскар" раніше цього року.

Таллула вирішила відмовитися від намиста, щоб саме незвична скульптурна форма верхньої частини сукні залишалася головним акцентом.

Над весільним образом Вілліс також працював стиліст Бред Горескі, який протягом багатьох років співпрацює з Демі Мур.

Спочатку Таллула взагалі розглядала весільні сукні на Etsy, однак у підсумку отримала індивідуальне кутюрне вбрання Balenciaga.

Таллула Вілліс (фото: instagram.com/buuski)

Що відомо про стосунки пари

Таллула та Джастін почали зустрічатися у січні 2023 року. Ейсі - музикант, який також виступає під сценічним ім’ям NIGHTIES.

Про заручини пара повідомила у грудні 2024 року. Джастін зробив коханій пропозицію у романтичній атмосфері зі свічками та пелюстками троянд.

Новину тоді тепло зустріли сестри Таллули Румер і Скаут, а також Демі Мур.

За кілька днів до весілля Скаут також показувала кадри, на яких Таллула та Джастін отримували дозвіл на шлюб у будівлі суду округу Блейн. А 8 серпня закохані офіційно стали подружжям.

Таллула Вілліс з чоловіком (фото: instagram.com/buuski)

Як зараз почувається Брюс Вілліс

У 2022 році родина Брюса Вілліса повідомила, що актор завершує кар’єру після того, як у нього діагностували афазію, яка впливає на здатність спілкуватися.

У лютому 2023 року близькі уточнили діагноз - фронтотемпоральна деменція.

Через хворобу актор дедалі рідше з’являється на публіці, а його родина продовжує піклуватися про нього та час від часу ділиться новинами про його стан.

Донька Румер Вілліс наприкінці 2025 року розповідала, що з огляду на діагноз батько почувається "нормально настільки, наскільки це можливо для людини з фронтотемпоральною деменцією".

Таллула Вілліс з батьком (фото: instagram.com/buuski)

Дружина актора Емма Гемінг Вілліс також продовжує відкрито говорити про догляд за чоловіком.

У серпні 2026 року вона зізналася, що турбота про Брюса залишається важливою частиною її повсякденного життя та впливає навіть на те, як вона дозволяє собі святкувати власні важливі події.