Донька Брюса Вілліса показала нове фото з актором: як зараз виглядає зірка

Як виглядає актор

Публікація стала одним із рідкісних нових кадрів із 71-річним Брюсом Віллісом. Останніми роками актор майже не з'являється на публіці, однак його дружина Емма Гемінг Вілліс і доньки час від часу діляться сімейними моментами в соцмережах.

"Такий милий!" - коротко підписала фото Таллула.

Шанувальники актора тепло відреагували на фотографію. У коментарях вони залишали слова підтримки та писали про особливий зв'язок між батьком і донькою.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

У березні 2022 року родина Брюса Вілліса оголосила, що він залишає акторську кар'єру після діагностування афазії - стану, який може впливати на здатність людини говорити та розуміти мовлення.

У лютому 2023 року сім'я повідомила, що стан актора прогресував, а точніший діагноз - лобно-скронева деменція (FTD). За словами рідних, проблеми з комунікацією були лише одним із проявів захворювання.

Лобно-скронева деменція - група захворювань, які уражають лобні та скроневі частки мозку. Наразі захворювання не має способу повністю вилікувати його або зупинити прогресування.

Родина актора просила ставитися до їхньої ситуації з повагою та не спекулювати щодо конкретних симптомів чи перебігу хвороби Брюса Вілліса.