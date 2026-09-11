Дитяче Євробачення-2026: стали відомі імена ведучих Нацвідбору

Хто вестиме Нацвідбір

До ведучого й коментатора Євробачення Тімура Мірошниченка та ведучої відеоблогу "Євробачення Україна" Анни Тульєвої цього року долучиться Анастасія Димид.

У 2023 році вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні в Ніцці та посіла п’яте місце. Тепер співачка вперше спробує себе в ролі ведучої Нацвідбору.

"До ефіру готуюся дуже відповідально: працюю над дикцією, сценічною мовою та вивчаю роботу професійних телеведучих", - розповіла Анастасія.

Для Анни Тульєвої це буде четвертий Нацвідбір поспіль у ролі ведучої. Вона пригадала, що разом із Мірошниченком вела відбір 2023 року, коли Димид була його учасницею.

Коли й де дивитися фінал

Фінал відбудеться 26 вересня о 19:00. Спочатку його планували провести 13 вересня, але через погіршення безпекової ситуації дату змінили.

Трансляція буде доступна на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", сайті junior.eurovision.ua та ютуб-каналі "Євробачення Україна".

Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Хто змагатиметься за поїздку на конкурс

У фіналі виступлять шестеро учасників:

Анастасія Пошедіна - "Крила";

Роман Дорошенко - "Say Hello";

Еріка Колесніченко - "НЕ колискова";

Дмитро Карабет - "Мамо";

Марко Сердинський - "Гори";

Злата Солоненко - "Who am I".

Переможець представлятиме Україну на міжнародному Д"итячому Євробаченні-2026".

Конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті, де змагатимуться представники 16 країн.