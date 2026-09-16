Даміано Давід і Дав Камерон влаштували подорож Римом у передвесільній фотосесії

Даміано і Дав знялися у фотосесії в Римі

Для жовтневого номеру автори вирішили відмовитися від традиційних туристичних локацій Рима. Замість цього пара поринула у подорож прихованими куточками міста, де Даміано провів юність.

Фотосесію задумали як своєрідний road movie. Маршрут розпочався в Монтеверде-Веккьо - районі, де пройшла юність музиканта.

Далі вони побували у Трастевере, зокрема біля пабу Samovar і легендарного Bar San Calisto.

Також зйомки проходили на території Американської академії в Римі та у Віллі Скіарра.

Особисте життя пари

Як відомо, Даміано і Дав готуються до весілля, яке має відбутися найближчими місяцями. Вони підтвердили свої стосунки у 2024 році, а на початку 2026-го оголосили про заручини.

Попри постійну увагу публіки, вони намагаються залишати частину свого життя поза камерами. Нині вони живуть між Римом і Лос-Анджелесом та планують робочі графіки так, щоб якомога менше часу проводити окремо.

"Ми не хочемо жити у стосунках на відстані. Ми робимо все, щоб вони здавалися нормальними", - сказала Дав.

Даміано зі свого боку зазначив, що його поняття дому змінилося. Рим назавжди залишиться його рідним містом, але тепер відчуття дому для нього пов'язане насамперед із людиною, яка поруч.

"Навіть якщо ми на гастролях, перебуваємо в Баден-Бадені, у Німеччині, я почуваюся як удома. Ми справді потрібні одне одному", - розповів артист.

Як Даміано зробив пропозицію

Музикант не став вдаватися до великих романтичних жесті. Він освідчився вдома, коли вони збирали валізи перед поїздкою. На той момент акторка була в об'ємній футболці, з мокрим волоссям і без макіяжу.

Даміано пояснив нареченій, що їхнє життя і без того сповнене вражаючих моментів. Романтика для них полягає у простих речах - разом займатися домашніми справами, готувати та одного дня постаріти поруч.

"В інтернеті люди бачать лише важливі моменти. Але між ними були два місяці, коли ми просто ходили за продуктами, готували їжу та намагалися зрозуміти, як працює наша нова соковижималка", - поділилася вона.