Четверта річниця весілля: засновник Jacquemus зворушливо звернувся до чоловіка

Що написав Жакмюс

Дизайнер опублікував архівні кадри з церемонії, яка відбулася чотири роки тому у місці, де він виріс.

"Чотири роки тому я одружився з коханням усього свого життя в місці, де виріс, а вечерю ми влаштували просто на дорозі мого дитинства. Мрія…" - написав Жакмюс.

Таким чином дизайнер згадав одну з найбільш особистих деталей їхнього свята: весільну вечерю організували просто на знайомій йому з дитинства дорозі.

Як пройшло їхнє весілля

Сімон Порт Жакмюс і Марко Маестрі одружилися 27 серпня 2022 року на півдні Франції.

Для церемонії дизайнер свідомо обрав місце, пов’язане з його родиною та дитячими роками.

Після офіційної частини пара влаштувала велике святкування для близьких і друзів.

Серед гостей були представники модної індустрії та світові знаменитості, зокрема Дуа Ліпа, Тіна Кунакі та Аміна Муадді.

Особливу увагу тоді привернув образ Дуа Ліпи - вона прийшла на весілля у напівпрозорій білій сукні Jacquemus.

Історія Сімона і Марко

Жакмюс і Маестрі почали зустрічатися у 2018 році, а влітку 2021-го оголосили про заручини.

Сам дизайнер неодноразово говорив про їхнє весілля як про дуже особисту подію, пов’язану не лише з коханою людиною, а й із місцем, де сформувалися його власні спогади.

Через два роки після весілля родина Сімона і Марко стала більшою. У 2024 році подружжя повідомило про народження двійнят - доньки Мії та сина Сана.

Сімон Порт Жакмюс відзначив четверту річницю весілля з Марко Маестрі (фото: instagram.com/simon_porte_jacquemus)

Тоді вони опублікували фото малюків і звернулися до них.

"Ласкаво просимо у світ, наші кохані. Ми так сильно вас любимо. З вами наша мрія стала реальністю", - написали Сімон і Марко.

З того часу Жакмюс час від часу показує сімейні моменти, а батьківство впливає і на його творчість.

Дизайнер говорив Vogue, що після появи дітей почав більше думати про наступне покоління та майбутнє свого бренду.