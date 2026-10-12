Брітні Спірс представила невиданий трек, створений разом із Тімберлейком

Що відомо про нову пісню Брітні Спірс

Архівна композиція "She’ll Never Be Me" вийшла 9 жовтня. Спочатку її записали для третього студійного альбому співачки Britney 2001 року, але тоді вона не побачила світ.

Спірс написала пісню разом із Тімберлейком, Бредлі Деймондом та Алексом Греггсом. У композиції співачка звертається до колишнього коханого, який знайшов їй заміну. Вона порівнює себе з новою обраницею чоловіка та наголошує, що та ніколи не зможе стати нею.

"Вона ніколи не буде мною", - співає Брітні в приспіві.

Що увійде до перевидання альбому Britney

Пісня "She’ll Never Be Me" стане частиною розширеного видання альбому Britney, присвяченого 25-річчю платівки. Реліз запланований на 6 листопада 2026 року.

До перевидання увійдуть 25 композицій, серед яких відомі хіти "I’m a Slave 4 U", "Overprotected", "Lonely" та "I’m Not a Girl, Not Yet a Woman".

Також шанувальники почують пісню "Intimidated", яка раніше виходила як бі-сайд синглу "I’m a Slave 4 U", композицію "Right Now", записану для рекламної кампанії Pepsi у 2002 році, та ще кілька невиданих треків.

Сама Спірс жодним чином новий реліз не коментували. Водночас наприкінці вересня на сторінці співачки у Facebook з'явився натяк про щотижневі сюрпризи з нагоди виходу оновленого альбому, а кілька днів тому там представили відео з офіційним списком треків.

Музична кар'єра Брітні

Нова композиція стала першим раніше невиданим музичним матеріалом Спірс за тривалий час. Повний альбом з новим матеріалом вона не представляла з 2016 року, коли вийшла платівка Glory.

У 2024 році співачка заявляла, що не планує повертатися до музики. А в січні 2026-го повідомила, що більше ніколи не виступатиме у США. Останньою її композицією був спільний з will.i.am трек "Mind Your Business".



Нагадаємо, раніше Брітні продала права на свій музичний каталог видавництву Primary Wave. Угода була підписана 30 грудня, а офіційно про неї стало відомо у лютому 2026 року. Припускається, що артистка отримала приблизно 200 мільйонів доларів за свої композиції.

Стосунки Спірс і Тімберлейка

Артисти почали зустрічатися у 1999 році, а розійшлися у 2002-му. Після цього Тімберлейк випустив пісню "Cry Me a River", кліп до якої містив сюжет зради з боку героїні. Композицію сприймали як реакцію на розставання.

У своїх мемуарах "The Woman in Me", які вийшли у 2023 році, Спірс розповіла про власне бачення їхнього роману та його завершення.

За словами артистки, після виходу кліпу її критикували, тоді як Тімберлейка сприймали як скривджену сторону. Співачка заявила, що історія у відео не відображала повністю того, що відбувалося насправді.

Крім того, вона поділилася подробицями вагітності від Джастіна. Вона прагнула створити з ним сім'ю, але він не був готовий до батьківства, оскільки вважав, що вони надто молоді. Зрештою, як зізналася артистка, вона наважилася на аборт, хоча якби рішення залежало лише від неї, то воліла б зберегти вагітність.