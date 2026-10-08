Брітні Спірс показала дорослих синів: фото з нової сімейної прогулянки

Як виглядають сини співачки

Стосунки Брітні із синами тривалий час були непростими. Однак останнім часом, схоже, родині вдається поступово відновлювати близький зв’язок.

Цього разу співачка вирушила із Шоном і Джейденом до популярного парку атракціонів. Своїми враженнями від сімейної прогулянки вона поділилася в Instagram, опублікувавши кілька фото та відео.

Для виходу вона обрала мініспідницю та сорочку в клітинку, а її сини були одягнені у білі футболки та джинси.

Сімейний день не обмежився прогулянкою територією парку. Брітні разом із Шоном та Джейденом каталася на атракціонах.

Брітні Спірс з синами (фото: instagram.com/britneyspears)

У співачки були непрості стосунки з синами

Для співачки такі спільні моменти особливо важливі, адже останні роки її стосунки із синами переживали непростий період. Тепер же родина, схоже, поступово повертає традицію проводити час разом.

Зараз синам Брітні Спірс уже 21 та 20 років. Старший, Шон Престон, народився 14 вересня 2005 року, а молодший Джейден Джеймс - 12 вересня 2006-го. Їхнім батьком є танцівник і колишній чоловік співачки Кевін Федерлайн.

Після розлучення Брітні та Кевіна у 2007 році хлопці переважно залишалися за межами публічного життя.

Останнім часом Шон і Джейден дедалі частіше з’являються на публіці. У червні 2026 року брати разом дебютували як моделі на Паризькому тижні чоловічої моди, вийшовши на подіум показу Vetements сезону весна-літо 2027. Для обох це був перший спільний вихід на великому міжнародному подіумі.

Особливо активно у світі моди розвивається Джейден. Після дебюту у Vetements він з’явився у fashion-проєктах, зокрема отримав розворот в Interview Magazine та став обличчям чоловічої лінійки доглядової косметики MAC.