Bratz випустив ляльку з образом фігуристки Аліси Лю: як вона виглядає

Як виглядає лялька

Нова лялька відтворює впізнаваний стиль Аліси Лю, зокрема її фірмову зачіску з чергуванням світлих і темних пасом.

До комплекту також увійшли мініатюрна золота медаль та ковзани - деталі, без яких складно уявити образ олімпійської чемпіонки.

Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)

Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)

Лялька Bratz з Алісою Лю (фото: instagram.com/bratz)

Реакція зірки

Сама Аліса Лю вже встигла оцінити незвичайний подарунок. У відео з розпакуванням ляльки фігуристка зізналася, що побачити власний стиль втіленим у культовій іграшці для неї було несподіваним і водночас неймовірним досвідом.

"Те, що мій стиль став образом для ляльки Bratz, здається мені чимось неймовірним і сюрреалістичним", - поділилася спортсменка.

Схоже, нова лялька стала для Аліси Лю не менш приємним приводом для захоплення, ніж її олімпійські досягнення.