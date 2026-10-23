Біллі Айліш знову змінила імідж: які зачіски та кольори волосся обирала співачка
Американська співачка Біллі Айліш продовжує експериментувати із зовнішністю. Після того як артистка показала новий колір волосся, вона наважилася на ще одну помітну зміну й зробила коротку стрижку боб.
Як повідомляє Wave RBC.UA, нова зачіска стала наступним етапом б’юті-перевтілення співачки
Як виглядає співачка
Нова зачіска стала черговим етапом б’юті-перевтілення співачки. Коротке волосся помітно змінює її образ і додає йому свіжості.
Біллі Айліш не вперше змінює зачіски та колір волосся. Різні відтінки й довжина волосся давно стали частиною її впізнаваного стилю, а нові експерименти артистки регулярно привертають увагу шанувальників.
Екперементи співачки з волоссям
На початку популярності одним із найвпізнаваніших образів Біллі було чорне волосся з яскраво-зеленими коренями. Цей контрастний варіант став частиною її сценічного стилю.
Згодом співачка відмовилася від зелених коренів і перефарбувала їх у червоні.
У 2021 році вона продемонструвала новий образ із довгим світлим волоссям, а пізніше повернулася до темніших відтінків.
У різні періоди Біллі також з’являлася з насиченим чорним, коричневим і рудуватим волоссям. Артистка експериментувала не лише з кольором, а й із довжиною та формою зачіски, доводячи, що не прив’язується до одного впізнаваного образу.
Тепер співачка обрала короткий боб. Така стрижка помітно відрізняється від її попередніх образів із довшим волоссям і вкотре демонструє готовність Біллі змінюватися.
Для артистки це не просто оновлення зачіски, а ще один спосіб виразити себе через зовнішність.