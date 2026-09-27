"Біль і почуття провини". Сильвестр Сталлоне розповів, як переживав смерть сина

Як Сильвестр Сталлоне дізнався про смерть сина

Сейдж помер у липні 2012 року. Причиною трагедії стала коронарна хвороба серця. За словами актора, після смерті сина його переслідували думки про те, що він міг зробити інакше.

"Так багато моментів, коли ти відчуваєш провину. Наприклад: "Що я міг зробити? Чи мав би я бути там? А якби я зробив це? Якби я пішов праворуч чи ліворуч?" - розповів він.

Актор також пригадав "холодний" телефонний дзвінок, під час якого дізнався про трагедію. Йому зателефонував новий чоловік його матері, який був лікарем.

"Новий чоловік моєї матері, з яким я навіть ніколи не зустрічався, подзвонив мені й каже: "Його більше немає. Сейдж - його більше немає". Я запитав: "Куди він пішов?" "Він помер, його більше немає. Мені дуже шкода", - згадав він.

Сталлоне про втрату сина (скриншот)

"Це був біль, горе і почуття провини"

Після похорону Сталлоне намагався продовжувати жити та тримати себе в руках. Однак приблизно за тиждень після смерті сина він залишився сам у своїй кімнаті. Тоді з нього вирвався плач, якого він раніше ніколи не чув.

"Це був просто біль, горе і почуття провини. Це було не по-людськи. Але все, що я можу сказати, - це те, що він був дуже добрим хлопчиком", - поділився він.

Сильвестр зазначив, що у його сина була чудова мати та що він міг би зробити багато прекрасного у майбутньому. Він також додав, що не здогадувався про стан здоров'я сина.

"Я просто не уявляв, що в нього було те, що зазвичай очікуєш побачити у дуже дорослої людини. Але ні, з цим не можна змиритися", - сказав він.

Що відомо про Сейджа Сталлоне

Сейдж був старшим сином Сталлоне та його першої дружини Саші Чак. Він також працював у кіно та разом із батьком знявся у фільмі “Роккі 5”, де зіграв його сина Роберта Бальбоа. Пізніше батько і син знову з’явилися разом у картині “Скелелаз”.

Також у актора є ще четверо дітей - молодший син Сірджо, який народився у шлюбі з Чак, та доньки Софія, Сістін та Скарлет від дружини Дженніфер Флавін.