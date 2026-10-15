Barbie випустила нову ляльку на честь Селін Діон

Компанія Mattel представила колекційну ляльку Barbie Signature, присвячену канадській співачці Селін Діон. Новинка відтворює образ артистки з церемонії вручення премії "Оскар" 1998 року, де вона виконала пісню My Heart Will Go On із фільму "Титанік".

Який вигляд має лялька Барбі Селін Діон

Під час церемонії "Оскар" у 1998 році Селін Діон виконала композицію My Heart Will Go On, яка стала головною музичною темою фільму Джеймса Кемерона "Титанік".

Саме цей виступ надихнув Mattel на створення колекційної ляльки.

Лялька Barbie, присвячена канадській співачці Селін Діон (фото: instagram.com/barbie)

Барбі одягнена в довгу блакитну сукню з високим коміром і довгими рукавами, доповнену прикрасою на шиї. Кольє відсилає до "Серця океану" - вигаданого блакитного діаманта, який відіграє важливу роль у сюжеті "Титаніка".

Лялька Barbie, присвячена канадській співачці Селін Діон (фото: instagram.com/barbie)

Сама співачка також прокоментувала вихід колекційної моделі. За словами Діон, для неї велика честь стати частиною історії Barbie завдяки ляльці, натхненній одним із найважливіших моментів її кар'єри.

Лялька Barbie, присвячена канадській співачці Селін Діон (фото: instagram.com/barbie)

Артистка сподівається, що новинка надихатиме людей сміливо виражати себе, вірити у власний голос і впевнено йти до своїх мрій.

Лялька Barbie, присвячена канадській співачці Селін Діон (фото: instagram.com/barbie)

Лялька Barbie, присвячена канадській співачці Селін Діон (фото: instagram.com/barbie)

Повернення Селін Діон на сцену

Вихід колекційної ляльки відбувся на тлі повернення Селін Діон до концертної діяльності.

У 2022 році співачка повідомила, що має синдром м'язової скутості - рідкісне неврологічне захворювання, яке спричиняє м'язову скутість і болісні спазми. Через проблеми зі здоров'ям артистці довелося скасувати низку концертів світового туру Courage.

У 2024 році Діон розповіла про життя із захворюванням у документальному фільмі I Am: Celine Dion ("Я - Селін Діон"). Того ж року вона виступила на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі, виконавши пісню Hymne à l'amour Едіт Піаф з Ейфелевої вежі.

У вересні 2026 року співачка розпочала серію концертів у Парижі. Ці виступи стали важливим етапом її повернення на сцену після тривалої перерви.

Наступні концерти артистки у французькій столиці заплановані на травень 2027 року.